Минск подтопило из-за сильного ливня

Были подтоплены дороги в южной и юго-западной части города, ограничено движение восьми троллейбусных и 11 автобусных маршрутов общественного транспорта.

Из легкового и общественного транспорта, подвалов и с подтопленных территорий эвакуировали 91 человека, в том числе 19 детей. На одно из улиц людей вывозили на лодках МЧС. Пострадавших нет.