Первая европейская страна сняла все ограничения из-за COVID-19

Исландия снимает все ограничения, введенные из-за коронавируса, сообщается на сайте правительства страны.

Фото: ТАСС ТАСС

Ограничительные меры были введены в Исландии в марте 2020 года. На сегодняшний день 87% взрослого населения получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19, а около 60% привиты полностью, сообщили в ведомстве.

Все внутренние ограничения снимаются с полуночи субботы, 26 июня.

Кроме того, с 1 июля туристам, предоставившим сертификат о вакцинации от COVID-19 или справку о перенесенном заболевании, не придется сдавать тест при въезде в страну.

"Мы возвращаемся к комфортной жизни общества и к тому распорядку, к которому мы так стремились", — сказала министр здравоохранения Свандис Сваварсдоттир.