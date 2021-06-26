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Первая европейская страна сняла все ограничения из-за COVID-19

Ювелина Бернст
1 час назад
Исландия снимает все ограничения, введенные из-за коронавируса, сообщается на сайте правительства страны.
Первая европейская страна сняла все ограничения из-за COVID-19
Фото: ТАССТАСС
Ограничительные меры были введены в Исландии в марте 2020 года. На сегодняшний день 87% взрослого населения получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19, а около 60% привиты полностью, сообщили в ведомстве.
Все внутренние ограничения снимаются с полуночи субботы, 26 июня.
Кроме того, с 1 июля туристам, предоставившим сертификат о вакцинации от COVID-19 или справку о перенесенном заболевании, не придется сдавать тест при въезде в страну.
"Мы возвращаемся к комфортной жизни общества и к тому распорядку, к которому мы так стремились", — сказала министр здравоохранения Свандис Сваварсдоттир.
В стране с начала пандемии заболели 6637 человек, 30 из них умерли.
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