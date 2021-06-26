Эрдоган дал старт строительства канала-конкурента Босфора

Турции начали строительство канала "Стамбул", который пройдет параллельно Босфору и соединит Черное и Мраморное моря. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: EPA-EFE/ERDEM SAHIN EPA-EFE/ERDEM SAHIN

Открыл церемонию президент Тайип Эрдоган. Он нажал на символическую кнопку и дал старт возведению шести мостов через будущий канал.

«Сегодня мы открываем новую страницу развития Турции, закладывая первый камень в строительство первого моста через канал "Стамбул"», - сказал президент.

Он отметил, что первый мост будет длиной в 45 километров и шириной в 275 метров.

По словам турецкого лидера, Босфор испытывает наибольшую нагрузку среди водных артерий в мире.

В год через него проходит 45 тысяч кораблей и это количество растет, что угрожает безопасности города.

Эрдоган назвал канал «проектом спасения будущего Стамбула». Он также раскритиковал турецкую оппозицию, негативно относящуюся к строительству канала. Проект позволит уменьшить транспортную нагрузку на Босфор. Однако он вызывает споры в Турции из-за экономической целесообразности, и из-за возможных проблем с конвенцией Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы.