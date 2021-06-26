Вертолет с президентом и министрами Колумбии попал под обстрел

Фото: Видеокадр Видеокадр

По информации телеканала, в вертолет было сделано по крайней мере шесть выстрелов.

В вертолете с президентом находились также министр обороны, глава МВД , губернатор департамента и мэр Кукуты. Согласно предварительным данным, президент и сопровождающие его лица не пострадали.

«Это подлое нападение, они не запугают нас насилием или террористическими актами», — отметил Дуке в обращении.

В сеть попало видео, снятое очевидцами произошедшего. На нем слышна серия выстрелов. Атака произошла, когда вертолет покидал муниципалитет Сардината, департамента Северный Сантандер.

Сейчас полиция спецслужбы пытаются найти причастных к атаке.