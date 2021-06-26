В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Вертолет с президентом и министрами Колумбии попал под обстрел

Ювелина Бернст
1 час назад
Неизвестные атаковали вертолет с президентом Колумбии Иваном Дуке на борту, сообщает телеканал Noticias Caracol. Дуке в обращении к народу подтвердил сообщения о нападении.
Вертолет с президентом и министрами Колумбии попал под обстрел
Фото: ВидеокадрВидеокадр
По информации телеканала, в вертолет было сделано по крайней мере шесть выстрелов.
В вертолете с президентом находились также министр обороны, глава МВД, губернатор департамента и мэр Кукуты. Согласно предварительным данным, президент и сопровождающие его лица не пострадали.
«Это подлое нападение, они не запугают нас насилием или террористическими актами», — отметил Дуке в обращении.
В сеть попало видео, снятое очевидцами произошедшего. На нем слышна серия выстрелов. Атака произошла, когда вертолет покидал муниципалитет Сардината, департамента Северный Сантандер.
Сейчас полиция спецслужбы пытаются найти причастных к атаке.
В сентябре 2020 года стало известно, что двое иностранцев готовили покушение на Дуке. Через полгода лидер леворадикальной группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии» (РВСК) Сеуксис Паусиас Эрнандес Соларте, известный под псевдонимом Хесус Сантрич, в видеообращении угрожал жизни президента Колумбии.
В мире,Иван Дуке,МВД,Колумбия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители