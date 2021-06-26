Вертолет с президентом и министрами Колумбии попал под обстрел

По информации телеканала, в вертолет было сделано по крайней мере шесть выстрелов.
В вертолете с президентом находились также министр обороны, глава МВД
, губернатор департамента и мэр Кукуты. Согласно предварительным данным, президент и сопровождающие его лица не пострадали.
«Это подлое нападение, они не запугают нас насилием или террористическими актами», — отметил Дуке в обращении.
В сеть попало видео, снятое очевидцами произошедшего. На нем слышна серия выстрелов. Атака произошла, когда вертолет покидал муниципалитет Сардината, департамента Северный Сантандер.
Сейчас полиция спецслужбы пытаются найти причастных к атаке.
В сентябре 2020 года стало известно, что двое иностранцев готовили покушение на Дуке. Через полгода лидер леворадикальной группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии» (РВСК) Сеуксис Паусиас Эрнандес Соларте, известный под псевдонимом Хесус Сантрич, в видеообращении угрожал жизни президента Колумбии.