Попали в ловушку: сотни тысяч моряков застряли в море из-за пандемии

200 тысяч моряков по всему миру не могут сойти на берег из-за пандемии коронавируса и ограничительных мер, введённых в связи с ней правительствами разных стран.

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Попавшие в ловушку люди не могут вернуться домой, получить вакцину и достойное медицинское обслуживание. С другой стороны их сменщики, не имеющие возможность выйти в море и лишённые работы, тоже испытывают большие трудности.

Как сообщается, по состоянию на начало года таких людей было вдвое больше, однако благодаря усилиям международного сообщества многим удалось помочь, пишут «Новости ООН».