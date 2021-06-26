Попали в ловушку: сотни тысяч моряков застряли в море из-за пандемии

200 тысяч моряков по всему миру не могут сойти на берег из-за пандемии коронавируса и ограничительных мер, введённых в связи с ней правительствами разных стран.
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Попавшие в ловушку люди не могут вернуться домой, получить вакцину и достойное медицинское обслуживание. С другой стороны их сменщики, не имеющие возможность выйти в море и лишённые работы, тоже испытывают большие трудности.
Как сообщается, по состоянию на начало года таких людей было вдвое больше, однако благодаря усилиям международного сообщества многим удалось помочь, пишут «Новости ООН».
Ранее «СП» сообщала, что трое российских моряков и один их украинский коллега были освобождены из плена в Ливии.