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Колумнист NYT указал на главную слабость США

Газета.Ruиещё 1
1 час назад
Главной слабостью Соединенных Штатов является неэффективная социальная политика, считает колумнист издания The New York Times Николас Кристоф. Об этом он написал в своей колонке.
"Главная слабость США - плохая социальная политика"
Фото: Amber Searls/ReutersAmber Searls/Reuters
По словам журналиста, подростки из России и других стран лучше разбираются в математике, чем их американские сверстники, чилийцы дольше живут, а греки имеют более высокие показатели окончания средней школы. При этом только одна пятая часть 15-летних подростков в США умеет читать на уровне, ожидаемом от 10-летних.
Кроме того, по индексу социального прогресса, измеряющему уровень здоровья, безопасности и благополучия, Соединенные Штаты заняли 28 место, а также оказались одной из трех стран, в которых уровень благосостояния за последние десятилетие ухудшился.
«Мы должны признать реальность того, что наша самая большая уязвимость заключается не в том, что другие страны делают с нами, а в том, что мы сделали с самими собой», – заявил Кристоф.
Он также подчеркнул, что слова президента США о том, что «Америка вернулась», в таких условиях не соответствуют действительности.
В мире,Казначейство США,Россия,Соединенные Штаты,
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