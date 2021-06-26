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В Киеве рассказали о странном поведении еврокомиссара на встрече с РФ: "бросал карандаши"

Елена Прошина
1 час назад
Во время переговоров между «Нафтогазом» и «Газпромом» по поставкам голубого топлива еврокомиссара по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер странно себя вел. Об этом рассказала принимавшая участие в тех переговорах член украинской делегации Лана Зеркаль, пишет LB.ua.
В Киеве рассказали о странном поведении еврокомиссара на встрече с РФ
Фото: EPAEPA
«Эттингер, действительно, сыграл важную роль. В ходе переговоров, бывало, бросал карандаши то в нас, то в русских. В буквальном смысле», — заявила Зеркаль.
По ее словам, у нее с тех пор осталась даже фотография, сделанная в момент одной из таких выходок Эттингера.
Она уверена, что те переговоры завершились подписанием соглашения чуть ли не исключительно благодаря усилиям еврокмиссара.
Напомним, что осенью 2014 года российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» при посредничестве Еврокомиссии договорились о подписании «зимнего пакета». Этот пакет документов регулировал режим поставок природного газа из России на Украину и порядок его оплаты. Согласно ему, украинская сторона должна была частично оплатить часть накопленной задолженности за углеводородное сырье уже поставленное Россией по ранее действовавшим контрактам. Оговаривались также условия предоплаты будущих поставок газа, неизменность цен на топливо и размер скидки на газ, предназначенный для Украины. Она составила тогда 100 долларов на 1000 кубометров от контрактной цены.
В мире,Гюнтер Эттингер,Нафтогаз,Газпром,Еврокомиссия,Киев,Россия,
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