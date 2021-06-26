В Киеве рассказали о странном поведении еврокомиссара на встрече с РФ

Напомним, что осенью 2014 года российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» при посредничестве Еврокомиссии
договорились о подписании «зимнего пакета». Этот пакет документов регулировал режим поставок природного газа из России на Украину и порядок его оплаты. Согласно ему, украинская сторона должна была частично оплатить часть накопленной задолженности за углеводородное сырье уже поставленное Россией по ранее действовавшим контрактам. Оговаривались также условия предоплаты будущих поставок газа, неизменность цен на топливо и размер скидки на газ, предназначенный для Украины. Она составила тогда 100 долларов на 1000 кубометров от контрактной цены.