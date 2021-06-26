С Россией не разговаривать: к чему пришли на саммите Евросоюза

Страны Евросоюза в результате дебатов отказались от идеи саммита с Россией , при этом добавив, что готовы к сотрудничеству по ряду вопросов. При этом отказываться не только от уже введенных, но и от новых санкций Брюссель по-прежнему не готов. Не обошелся саммит ЕС и без внутреннего скандала. «Газета.Ru» подводит итоги переговоров европейских лидеров.

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Поговорить не вышло

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Против идеи встречи с российским лидером на дебатах выступили десять европейских стран, главным образом представители Восточной Европы.

"Лично я хотела бы какого-то более смелого шага, но и это неплохо, мы продолжим работать", - сказала Меркель, комментируя отказ Евросоюза согласовать предложенный ею формат.

В Кремле выразили сожаление по поводу отказа Брюсселя от саммита с Москвой

"Очень интересно, что Макрон сказал о том, что ему не очень сильно нужна встреча Россия-Евросоюз, предложив Францию в качестве переговорщика от лица всей организации.

На самом деле эта идея просто демонстрировала готовность к диалогу с Россией. Теперь та же Франция будет вести переговоры с Россией, но только в двустороннем формате. Это будет ослаблять Евросоюз, так как он мог бы проявить большую готовность", - считает Офицеров-Бельский.

На саммите ЕС вновь было принято решение продлить санкции против против финансового, энергетического и оборонного секторов российской экономики до "выполнения Москвой минских соглашений".

При этом в Евросоюзе высказались за сотрудничество Москвой по вопросам, представляющим интерес для объединения, например, в области здравоохранения, климата, экологии, и некоторых внешнеполитических вопросов ( Сирия , Ливия, иранская ядерная сделка). Лидеры ЕС также поручили главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю выдвинуть предложения "по поддержке российского гражданского общества" и проработать концепцию новых санкций за "вредоносную" деятельность Москвы.

Белоруссию додавливать не стали

Евросоюз также впервые ввел секторальные санкции против Белоруссии из-за инцидента с принудительной посадкой рейса самолета Ryanair и арестом летевших на нем оппозиционера Романа Протасевича и его спутницы россиянки Софьи Сапеги. На поверку санкции оказались не такими жесткими, как ожидали накануне некоторые эксперты.

Евросоюз запретил импорт и транзит через территорию стран организации некоторых видов белорусских нефтепродуктов, табачной продукции и калийных удобрений. При этом ограничения не применены к ключевым для Минска товарам - бензину, дизтопливу и хлоркалию с содержанием полезного вещества 60% (основная продукция "Беларуськалия").

Санкции не коснутся контрактов, которые вступили в силу до 25 июня 2021 года.

Также ЕС запретил осуществлять поставки товаров военного и двойного назначения в Белоруссию. Этой стране также ограничили доступ на рынки капитала Евросоюза, а сотрудничество Минска с Европейским инвестиционным банком по проектам в государственном секторе было сокращено. Из крупных промышленных предприятий под ограничения попали "Минский автозавод" и "Белорусский автозавод".

В новый санкционный список Евросоюза по Белоруссии попал и российский бизнесмен Михаил Гуцериев , став одним из 166 человек, которые, по мнению Брюсселя, помогают белорусским властям.

"Михаил Гуцериев извлекает выгоду из режима Лукашенко и поддерживает его", - объясняется в мотивационной части решения.

Венгров предложили выгнать

Не обошлось на прошедшем саммите и без внутренних разборок. Агентство AFP сообщило, что, исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте выразил мнение, что Венгрии "больше нечего делать в Евросоюзе".

Гнев был вызван законом о запрете в стране пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, который принял 15 июня венгерский парламент.

Остро отреагировал и премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель , который сам является гомосексуалом. Он сказал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану : "Ты пересек красную линию. Это не та Европа, в которой я хочу жить", - передает Deutsche Welle.

Эммануэль Макрон, однако, выступил против идеи исключения Венгрии из Евросоюза, заявив, что у Брюсселя "просто должны быть эффективные процедуры". При этом французский лидер поддержал борьбу с "гомофобными законами" в странах Евросоюза и с ростом "антилиберального консерватизма" в восточных странах организации. По его словам, это подрывает европейские ценности.

"Вопрос в том, как люди доходят до этого в Европе? Что-то происходит у нас внутри, что провоцирует этот отход [от ценностей], и нам нужно подумать", - говорил Макрон на итоговой пресс-конференции, призвав "вести культурную и цивилизационную битву на восточном фланге".

"Бывший министр иностранных дел Польши Адам Даниэль Ротфельд однажды сказал, что Венгрия, Польша, Румыния и еще ряд стран воспринимают себя как носители подлинных европейских ценностей XIX-XX века", - поясняет Дмитрий Офицеров-Бельский.

По его словам, провозглашаемым официально нынешним ценностям Евросоюза максимум 20-50 лет. "Восточная Европа, с одной стороны, отстала от остальной, но с другой - умудрилась сохранить старые европейские ценности. Они всегда заключались в религии, либеральных правах, свободах.

Это то, чего современной Европе не хватает", - уверен эксперт. По мнению сотрудника ИМЭМО РАН, Виктор Орбан хорошо себя чувствует в борьбе, в первую очередь, в рамках европейских институтов, и не пойдет навстречу европейцам и ЛГБТ-сообществу. К тому же, для него большую роль играет религия - он евангелист-протестант, что в католической Венгрии довольно редко встречается.