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Украинский экономист: без денег Путина Киев не может содержать свою армию

News.ruиещё 6
28 минут назад
Украинский президент Владимир Зеленский на встрече с конгрессменами из США заявил, что «Северный поток — 2» отключит Украину от поставок газа, а значит, «отключит» как минимум от трёх миллиардов долларов в год и Киеву нечем будет платить за украинскую армию. Экономист Алексей Кущ в своей колонке для «Главреда» прокомментировал слова своего президента.
Украинский экономист: без денег Путина Киев не может содержать армию
Фото: Міністерство оборони України / facebookМіністерство оборони України / facebook
В этой модели массовой политической шизофрении и раздвоения личности выходит, что без Путина и денег «Газпрома» Украина даже не в силах финансировать свою армию для войны с... Россией, — написал он.
О таком же когнитивном диссонансе он заявил и в сфере торговли Украины с РФ, которая продолжает оставаться в топ-5 крупнейших партнёров страны. Отдельное внимание эксперт уделил обороту с Белоруссией, который он назвал вкладом Киева в совместный проект Минска и Москвы по созданию Союзного государства.
В итоге, напомнил Кущ, в прошлом году товарооборот России с Украиной составил 7,2 млрд долларов, а с Белоруссией Киев наторговал на 4,2 млрд долларов. То есть не намного меньше Китая (15,4 млрд долларов), который на первом месте этого списка и существенно больше партнёра 2 — Германии (7,4 млрд долларов).
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия допускает подключение США к украинскому урегулированию, если Вашингтон сможет повлиять на Киев для выполнения «Минска-2».
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