Украинский экономист: без денег Путина Киев не может содержать армию

О таком же когнитивном диссонансе он заявил и в сфере торговли Украины с РФ, которая продолжает оставаться в топ-5 крупнейших партнёров страны. Отдельное внимание эксперт уделил обороту с Белоруссией, который он назвал вкладом Киева в совместный проект Минска и Москвы по созданию Союзного государства.

В итоге, напомнил Кущ, в прошлом году товарооборот России с Украиной составил 7,2 млрд долларов, а с Белоруссией Киев наторговал на 4,2 млрд долларов. То есть не намного меньше Китая (15,4 млрд долларов), который на первом месте этого списка и существенно больше партнёра 2 — Германии (7,4 млрд долларов).