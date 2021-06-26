США и ФРГ помогут Украине из-за "Северного потока - 2"

По данным агентства, для помощи Украине рассматривается возможность наращивания поставок газа из этой страны, а также развития инфраструктуры по строительству местных электростанций для обеспечения энергетической безопасности.
Уточняется, что эти договоренности между Германией и Соединенными Штатами могут быть достигнуты во время встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена 15 июля.
Ранее депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что достройка газопровода "Северный поток - 2" станет серьезным ударом по Украине. "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.