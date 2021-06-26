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США и ФРГ обсуждают помощь Украине из-за "Северного потока - 2"

Газета.Ruиещё 10
1 час назад
Соединенные Штаты и Германия обсуждают возможную помощь Украине после завершения строительства газопровода "Северный поток - 2", сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в правительствах двух стран.
США и ФРГ помогут Украине из-за "Северного потока - 2"
Фото: Reuters/Global Look PressReuters/Global Look Press
По данным агентства, для помощи Украине рассматривается возможность наращивания поставок газа из этой страны, а также развития инфраструктуры по строительству местных электростанций для обеспечения энергетической безопасности.
Уточняется, что эти договоренности между Германией и Соединенными Штатами могут быть достигнуты во время встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена 15 июля.
Ранее депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что достройка газопровода "Северный поток - 2" станет серьезным ударом по Украине. "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.
В мире,Нестор Шуфрич,Джозеф Байден,Верховная Рада,ЕС,Bloomberg,Соединенные Штаты,Украина,Германия,
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