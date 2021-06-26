Бизнес Трампа оказался под угрозой уголовного дела

Прокуратура Нью-Йорка может на следующей неделе выдвинуть уголовные обвинения против компании экс-президента США Дональда Трампа Trump Organization и ее финансового директора Аллена Вайссельберга.

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Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на источники.

Издание отмечает, что расследование в отношении Вайссельберга началось в мае. Ему предлагалось сотрудничать со следствием против бывшего американского лидера и его компании или потенциально быть обвиненным по делу о налоговых преступлениях.

Пока неясно, будут ли выдвинуты обвинения против самого Трампа. По данным генпрокуратуры, Trump Organization искусственно завышала стоимость активов для того, чтобы получить новые кредиты.