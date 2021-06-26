Science: штамм «Дельта» может оказаться катастрофой для мира

Ученые, с которым побеседовал журнал Science , считают, что штамм коронавируса «Дельта» может привести к катастрофическим последствиям по всему миру и особенно в странах Африки, где не хватает прививок и аппаратов ИВЛ.

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Вариант коронавируса, который теперь называется «Дельта», впервые заметили в декабре 2020 года в индийском штате Махараштра и сочли «не таким уж примечательным». Через несколько месяцев он со всей мощностью обрушился на Нью-Дели , и его последствия были разрушительными: в конце апреля ежедневно регистрировалось почти 30 тысяч новых случаев.

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Великобритании на «Дельту» приходится более 90 процентов всех случаев заражения, число заболевших COVID-19 в стране снова увеличилось после резкого снижения. Это заставило правительство отложить заключительный этап отмены ограничений. Вспышка в Лиссабоне, вызванная «Дельтой», побудила правительство Португалии ввести трехдневный запрет на поездки между городом и остальной частью страны.

К концу августа на этот вариант вируса будет приходиться 90 процентов всех случаев COVID-19 в ЕС , предупредили в Европейском центре по профилактике и контролю над заболеваниями.

«Дельта» вызвала скачки заболеваемости в России, Индонезии и многих других странах. В США распространенность этого штамма оценивается как минимум в 14 процентов.

По сравнению с «Альфой», которая появилась в Великобритании в 2020 году, «мы имеем на 50 или 100 процентов больше случаев передачи», заявил эксперт Лондонской школы гигиены и тропической медицины Адам Кухарски.

Данные из Англии и Шотландии показывают, что вакцины Pfizer-BioNTech и AstraZeneca обеспечивают чуть меньшую защиту от симптоматических инфекций, вызванных штаммом «Дельта». Люди, получившие только первую дозу вакцины, особенно уязвимы, подчеркивают собеседники Science.

Вирусолог Оксфордского университета Арис Кацуракис отметил, что способность к более быстрому распространению может быть связана с самими основами вируса.

«Если это так, то это катастрофическая новость для мира», - подчеркнул ученый.

Вдобавок ко всему, «Дельта» с большей вероятностью отправит в больницу невакцинированных людей, чем «Альфа». Ранние данные из Великобритании показывают, что риск госпитализации может быть в два раза выше.

Успехи штамма «Дельта» показали, что ученые не могут вовремя идентифицировать новые опасные варианты, чтобы остановить их распространение, подчеркнула Эмма Ходкрофт, вирусолог из Базельского университета.

Опрошенные Science ученые назвали единственным способом победить «Дельту» ускорение темпом вакцинации.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал, что почти у 90 процентов заразившихся коронавирусом жителей столицы выявлен индийский штамм. Этот штамм агрессивнее и быстрее распространяется. Мэр отмечал, что для противостояния новому штамму уровень антител у человека должен быть в два раза больше, чем требовалось для борьбы с «уханьским» вариантом.