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Франция перестала выдавать визы россиянам

Lenta.ru
48 минут назад
Посольство Франции в России подтвердило прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. Об этом сообщает ТАСС.
Франция перестала выдавать визы россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как уточнили в дипмиссии, в Москве приостановлен прием заявление на продление пятилетних въездных документов.
Ранее в Telegram-канале «Улететь 2021» также появилась информация о том, что с 24 июня по распоряжению Генконсульства Франции в Москве визовый центр прекращает продление многократной французской визы, которая была выдана на срок три, четыре и пять лет с датой окончания в 2020 и 2021 году.
Ранее, 1 июня, визовые центры Франции возобновили выдачу шенгенских виз россиянам. Туристы могли запросить продление пятилетней многократной краткосрочной визы, выданной Францией и истекшей во время пандемии коронавируса.
В мире,Россия,Франция,
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