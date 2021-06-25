Новый штамм коронавируса «лямбда» вырвался за пределы Южной Америки

«Лямбда»-вариация SARS-CoV-2 (C.37) сейчас находится под особым наблюдением из-за нескольких заметных мутаций штамма, включая L452Q и F490S. Всемирная организация здравоохранения
уже классифицировала «лямбда»-вариант как вариацию, требующую пристального наблюдения. В ВОЗ заявили, что мутации нового штамма COVID-19 более заразны и усиливают резистентность к антителам, хотя доказательств тому пока недостаточно, чтобы говорить об этом наверняка. В настоящее время министерство здравоохранения Великобритании проводит лабораторные испытания, чтобы лучше понять, как повлияли новые мутации на поведение вируса.