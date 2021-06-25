Пока вы не уснули: Крым дал отпор Джонсону

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Видео дня

В России сменился доминирующий штамм коронавируса

Александр Горелов. Штамм коронавируса "Дельта" становится доминирующим в России , отмечается его более высокая заразность. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора , член-корреспондент РАН

Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России возросло за сутки на 20 393.

Россия приготовилась защищать границы военными средствами

Сергей Рябков. Россия будет всеми средствами защищать свои границы, в том числе военными. Об этом 25 июня заявил замглавы министерства иностранных дел РФ

Таким образом он прокомментировал заявления США и Великобритании по поводу инцидента с эсминцем Defender.

Одобрение «Спутника V» в ЕС оказалось под угрозой

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что одобрение российской вакцины «Спутник V» в ЕС оказалось под угрозой. С таким заявлением политик выступил по итогам саммита ЕС.

По его словам, пока Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) не приняло окончательное решение относительно одобрения вакцины.

"Жиденько обделались": Эксперт об отказе лидеров ЕС встречаться с Путиным

Рамблер

Политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов прокомментировал "Рамблеру" заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что лидерам стран Евросоюза не удалось договориться о проведении совместного с Россией саммита.

"Достаточно исчерпывающая характеристика от фрау Меркель. Европейцы настолько демонизировали российского президента в своём сознании и сами в это поверили, что им страшна даже сама мысль о встрече с ним лицом к лицу", — отметил эксперт.

Собянин ужесточил COVID-ограничения

Мэр Москвы Сергей Собянин обязал работодателей в столице перевести с 28 июня на «удаленку» не менее 30% своих сотрудников, за исключением тех, кто сделал прививки.

Соответствующий документ размещен на сайте мэрии Москвы.

Украинцам показали фейк об инциденте с Defender у Крыма

Украинский телеканал «24 канал» снял репортаж, посвященный инциденту с британским эсминцем Defender у берегов Крыма и дополнил его впоследствии фейками.

В видео говорится, что российские военные начали кричать, когда британский эсминец вошел в территориальные воды страны.

Крым предостерег Джонсона от дальнейших провокаций

Британские власти должны учиться на чужих ошибках, в частности, на примере инцидента с вторжением украинских кораблей в территориальные воды России у берегов Крыма, иначе повторение ситуации доведет экипажи до цугундера, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов

Он отметил, что властям Британии пора учиться на чужих ошибках и изучить плачевный опыт Украины.

Владельцев банковских карт ждет новая комиссия

Правительство России обсуждает возможность введения дополнительной комиссии за переводы денег за рубеж.

Минфину может быть поручено проработать возможность введения комиссии для трансграничных переводов физических лиц в размере до 1%.

Россияне отказываются ехать в Краснодарский край

Российские туроператоры рассказали, что у россиян началась «истерия» из-за введения антиковидных правил на краснодарских курортах.

С 1 июля кубанские отели и санатории будут заселять только привитых туристов и гостей со свежими отрицательными ПЦР-тестами.

Град обрушился на Москву

Анна Акельева / Коммерсантъ

На восток Москвы обрушились ливень и град.