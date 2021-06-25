ВОЗ обсудит введение "ковидного" паспорта для путешествий

"Чрезвычайный комитет ВОЗ четко заявил, что организация не должна рекомендовать наличие сертификата о вакцинации как условия для путешествий. Особенно учитывая неравномерное распределение вакцин, а также неуверенность в том, что вакцинация предотвращает заражение или передачу болезни. Комитет вновь соберется через пару недель, чтобы пересмотреть ранее данные рекомендации для генерального директора ВОЗ", — сказал он на брифинге.
"На данный момент любой, кто может требовать прививочный сертификат для путешествий, создает двойное неравенство, так как страну, у которых нет доступа к вакцинам, не будут таким образом иметь доступа к путешествиям. И таким образом, крайне важно, если мы собираемся вводить ограничения на перемещения отдельных лиц, надо как минимум делать это на равноценном уровне, когда есть равный доступ к вакцинам", — добавил Райан.