ВОЗ назвала самый заразный штамм коронавируса

Ранее в ВОЗ заявили, что обнаруженный Индии штамм коронавируса «Дельта» в два раза чаще передается от больного человека здоровому, чем «оригинальный» SARS-CoV-2.

Ученые во всем мире предупреждают об опасности индийского штамма SARS-CoV-2, в том числе для привитых: у этого вида вируса есть две основные мутации в рецепторосвязывающем домене, которые в два-три раза снижают иммунную защиту у вакцинированных и переболевших.