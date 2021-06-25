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Эксперт углядел руку ЕС в изменении меры пресечения Протасевичу и Сапеге

Елена Прошина
1 час назад
Белорусский оппозиционер Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега, были переведены под домашний арест. Этот шаг связан с принятием против Минска очередных западных санкций, а также c контролем за ситуацией с россиянкой в Кремле. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований (Минск) Арсений Сивицкий.
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Здесь необходимо рассматривать совокупность факторов, главным из которых безусловно является принятие со стороны Европейского союза очередного пакет санкционных ограничений, включая секторальные санкции против нефтехимических, табачной, калильной и финансовой, а также информационно-коммуникационной сфер секторов белорусской экономики, — рассказал политический аналитик.
Он напомнил, что вопрос по Софии Сапеге находится на контроле у российского МИД и обсуждался во время визита министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея в Москву.
Я думаю, что Минск решил пойти на шаг под давлением этих двух факторов: санкционный прессинг со стороны западных стран и тот факт, что этот вопрос находится на повестке дня Кремля, — отметил Сивицкий.
Говоря о дальнейшей судьбе Протасевича в Белоруссии, эксперт вспомнил об оппозиционном политике Юрии Воскресенском, который в 2020 году был арестован КГБ страны по уголовному делу о массовых беспорядках. Около двух месяцев он находился в СИЗО, откуда давал интервью белорусским СМИ. В них он критиковал оппонентов Лукашенко. Позже его выпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Сейчас Воскресенский активно выступает на различных белорусских каналах с политическими заявлениями и позиционирует себя в качестве медиатора между конструктивной оппозицией и властью.
Есть основания говорить, что Протасевич пытается реализовать подобную модель. Не исключено, что через какое-то время его процессуально-правовой статус и его девушки может быть изменён, и такой прецедент был с Воскресенским, — отметил эксперт.
Ранее политолог Алексей Макаркин высказал мнение, что белорусский лидер Александр Лукашенко не выдаст Софию Сапегу России. По его словам, девушка может многое рассказать о пребывании в белорусском СИЗО, что невыгодно главе республики.
25 июня Романа Протасевича и Софию Сапегу перевели под домашний арест. Россиянка проживает одна в съёмной квартире в Минске. Её отчим Сергей Дудич не знает, сняты ли с девушки обвинения, и надеется на это.
Уроженку Владивостока и белорусского оппозиционера 23 мая задержали в минском аэропорту, а позже задержали. Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков. Он признал вину и активно сотрудничает со следствием.

Романа Протасевича и Софию Сапегу перевели под домашний арест

Оппозиционный блогер Роман Протасевич и россиянка София Сапега, задержанные в Белоруссии, находятся под домашним арестом. Об этом Русской службе Би-би-си сообщили их родители.
"Они все равно под полным контролем властей, обвинения с них никто не снял <...> Нам ничего не говорят о состоянии Ромы, о его статусе", - рассказал отец блогера Дмитрий.
По словам отца Сапеги Сергея Дудича, она проживает одна в съемной квартире в Минске. Он в телефонном разговоре с корреспондентом ТАСС не подтвердил, но и не опроверг информацию о переводе россиянки под домашний арест.
"Я хотел бы пока оставить ваш вопрос без комментариев", - отметил Дудич.
Представители защиты Сапеги также не стали говорить на эту тему.
Адвокат россиянки Антон Гашинский в эфире телеканала "Дождь" подтвердил информацию о ее переводе под домашний арест. Он добавил, что она может встречаться с родителями, в частности накануне они обедали в ресторане.

Состояние россиянки

Здоровье Софьи Сапеги в порядке, сообщил RT ее отец.
"Накануне нам дали возможность с ней встретиться и пообщаться без бдительного надзора правоохранительных органов, в неформальной обстановке. Выглядит она, слава богу, хорошо, здоровье в порядке", - сообщил Дудич.
"Единственное, что знаю - электронного браслета на ней нет, - добавил он. - Я также связан подпиской, поэтому многие подробности разглашать я не могу".

Следствие объяснило домашний арест Протасевича соглашением о сотрудничестве

Следственный комитет Белоруссии объяснил изменение меры пресечения экс-главреду Telegram-канала NEXTA Роману Протасевичу и россиянке Софии Сапеге на домашний арест. Об этом сообщает БЕЛТА.
СК заявил, что Протасевич и Сапега дают «последовательные признательные показания». Ранее они обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. В своем ходатайстве обвиняемые обязались оказывать предварительному следствию содействие в расследовании преступлений и изобличении соучастников, а также делать все возможное, чтобы загладить причиненный ими вред.
«Исходя из этого и после рассмотрения обращения обвиняемых об изменении меры пресечения следствие сочло возможным изменить ее на домашний арест», — пояснили в СК.

Адвокат Сапеги оценил сроки возвращения россиянки на родину

Адвокат россиянки Софьи Сапеги, задержанной в Минске вместе с бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем, Антон Гашинский надеется на скорейшее возвращение девушки на родину, видя положительный посыл в том, что ее перевели под домашний арест. Таким мнением защитник поделился в разговоре с «Лентой.ру».
advokat.by
«Мы связываем изменение меры пресечения со встречей двух президентов в Сочи. Считаем, что это первый шаг на пути разрешения этой ситуации. Надеемся на скорейшее освобождение и снятия с нее всех ограничений. Ну и на то, что она окажется дома», — так адвокат оценил сроки возвращения девушки на родину.
Однако он отметил, что пока «нет точного прогноза по времени».
По словам Гашинского, встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко напрямую связаны с изменением Сапеге меры пресечения, поскольку именно после нее «следственные действия с участием Софьи стали проводить достаточно интенсивно».
Протасевич также переведен под домашний арест. О его состоянии Гашинскому ничего не известно.

В аппарате омбудсмена РФ назвали актом гуманизма домашний арест Сапеги

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рада, что гражданку России Софью Сапегу, находившуюся в СИЗО Белоруссии, перевели под домашний арест. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь российского омбудсмена Алексей Зловедов.
«Ни Софья Сапега лично, ни неё адвокат Антон Гашинский, ни ее родители обращения к Татьяна Николаевна не писали. Обращения не было, но мы отслеживали ее судьбу, и уполномоченный рада, что девушку перевели под домашний арест — это очень хороший акт гуманизма, и мы всячески это приветствуем», — сказал Зловедов.
В мире,София Сапега,Антон Гашинский,Роман Протасевич,Арсений Сивицкий,Алексей Зловедов,Алексей Макаркин,Владимир Макей,Александр Лукашенко,Татьяна Москалькова,Владимир Путин,ФСИН,СКР,МИД,МВД,ЕС,РИА Новости,Lenta.ru,ИТАР-ТАСС,Москва,Минск,Беларусь,
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