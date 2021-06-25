Алиев отказался вести переговоры по Карабаху с Арменией

Фото: ТАСС ТАСС

По словам политика, сейчас обе стороны находятся «состоянии постконфликтного развития». Он пояснил, что трехстороннее заявление между Арменией, Азербайджаном и Россией регулирует не только проблемы прекращения огня, но и «многие другие вопросы», связанные с регионом.

«В связи с этим здесь нет ничего для обсуждения», — подчеркнул Алиев.

Он также призвал Ереван как можно скорее вступить в диалог по мирному соглашению, заняться вопросами развития Южного Кавказа и прекратить игнорировать соответствующие инициативы Баку. «Не исключено, что предвыборная ситуация не способствовала таким заявлениям. Но теперь, после выборов в Армении, мы надеемся на положительный отклик», — пояснил президент.

9 ноября 2020-го Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны остались на занятых позициях, договорились обменяться пленными и телами погибших, Баку занял три спорных района, а в регион были направлены российские миротворцы. Азербайджан расценил итоги войны как победу.

Несмотря на это, обе стороны конфликта расценивают ситуацию в регионе как напряженную. В приграничных районах двух стран периодически возникают локальные столкновения, связанные в неразрешенным вопросом демаркации границ и разминирования территорий.