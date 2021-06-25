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Алиев счел конфликт в Карабахе завершенным и отказался от переговоров

Lenta.ru
27 минут назад
Президент Азербайджана Ильхам Алиев счел завершенным военный конфликт в Нагорном Карабахе и отказался от дальнейших переговоров с Арменией по этому вопросу. Об этом сообщает РИА Новости.
Алиев отказался вести переговоры по Карабаху с Арменией
Фото: ТАССТАСС
По словам политика, сейчас обе стороны находятся «состоянии постконфликтного развития». Он пояснил, что трехстороннее заявление между Арменией, Азербайджаном и Россией регулирует не только проблемы прекращения огня, но и «многие другие вопросы», связанные с регионом.
«В связи с этим здесь нет ничего для обсуждения», — подчеркнул Алиев.
Он также призвал Ереван как можно скорее вступить в диалог по мирному соглашению, заняться вопросами развития Южного Кавказа и прекратить игнорировать соответствующие инициативы Баку. «Не исключено, что предвыборная ситуация не способствовала таким заявлениям. Но теперь, после выборов в Армении, мы надеемся на положительный отклик», — пояснил президент.
9 ноября 2020-го Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны остались на занятых позициях, договорились обменяться пленными и телами погибших, Баку занял три спорных района, а в регион были направлены российские миротворцы. Азербайджан расценил итоги войны как победу.
Несмотря на это, обе стороны конфликта расценивают ситуацию в регионе как напряженную. В приграничных районах двух стран периодически возникают локальные столкновения, связанные в неразрешенным вопросом демаркации границ и разминирования территорий.
Ереван также упрекает Баку в нежелании возвращать на родину армянских военнопленных в соответствии с договором. Власти Азербайджана отвергают большинство соответствующих требований Армении, настаивая, что захваченные военнослужащие занимались диверсиями и терроризмом.
В мире,Ильхам Алиев,Армения,Азербайджан,
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