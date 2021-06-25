Лукашенко пообещал выдать «вагнеровцев» Зеленскому

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Подоляк рассказал, что Зеленский разговаривал по телефону с Лукашенко о «вагнеровцах» через несколько дней после их задержания. Зеленский предупредил, что Украина не воспримет иного варианта, кроме экстрадиции.

«Лукашенко обещал передать "вагнеровцев" нам. Но он выбрал другой вариант. Именно поэтому и после того контактов с Лукашенко у президента Зеленского не было», — отметил советник.

Ранее сам украинский лидер рассказал в интервью, что обсуждал задержание «вагнеровцев» с белорусским коллегой и выразил готовность предоставить ему всю информацию об этих людях.

По словам Зеленского, Лукашенко обещал «разобраться» и заверил, что «все будет нормально». «Я был уверен, что он передаст нам этих убийц, этих "вагнеровцев". Но потом произошло, что произошло. И это была моя последняя с ним беседа», — подчеркнул президент Украины.

29 июля в Белоруссии были задержаны 33 «вагнеровца», которых власти обвинили в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами. Некоторые из них были гражданами Украины и воевали в Донбассе, поэтому Киев запросил их экстрадицию. Однако задержанные вернулись в Россию.