Зеленский обвинил Порошенко в коррупционных схемах в Донбассе

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Поводом для обвинений стала публикация проектом Bihus.info аудиозаписей предполагаемых переговоров Порошенко Медведчука . На них слышно, как неизвестные с голосами, похожими на голоса этих политиков, обсуждают нелегальную в рамках украинского законодательства покупку угля с шахт Донбасса в 2014-2016 годах, связи с российским истеблишментом и приватизацию имущества.

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По мнению Зеленского, действия экс-президента и представителя ОПЗЖ следует трактовать не иначе как государственную измену. Он пояснил, что еще до публикации «пленок» украинские власти получали сведения о попытке политиков обогатиться за счет войны.

«Было много разной информации от Службы безопасности, разведки. Мы просто понимаем, как это происходило. Что с террористами, сепаратистами Медведчук торговал, зарабатывал вместе с пятым президентом», — рассказал глава государства.

Он также подчеркнул, что предыдущая власть не была заинтересована в окончании конфликта в Донбассе и переходила даже не «красные», а «кровавые линии» в попытке заработать на смерти военных и мирных жителей. «Я так считаю, это мое мнение. Это не приговор суда, все же», — пояснил Зеленский.

После этих обвинений украинская партия «Европейская солидарность», которую возглавляет Порошенко, отвергла все обвинения действующего президента. Депутаты назвали его слова ложью от первого и до последнего слова и добавили, что от уголовной ответственности за клевету Зеленского спасает только президентский иммунитет. «Ваше время обвинять предшественников кануло в Лету. Давно пора отвечать за свои нелепые действия и преступное бездействие», — говорится в заявлении партии.