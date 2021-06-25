Израиль заявил о серьезном ущербе отношениям с Польшей

Он подчеркнул, что этот «аморальный закон» нанесет серьезный ущерб отношениям между Польшей и Израилем. «Мы со всей серьезностью относимся к попытке предотвратить возвращение законным владельцам собственности, украденной у евреев нацистами и их пособниками в период Холокоста в странах Европы. Никакой закон не изменит историю, и этот позорный акт не сотрет ужас Холокоста и память о нем», – добавил Лапид.