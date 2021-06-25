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Израиль заявил о серьезном ущербе отношениям с Польшей

Деловая газета "Взгляд"
2 часа назад
Министр иностранных дел Яир Лапид заявил, что Израиль не отступится от своих намерений отстаивать закон о реституции еврейской собственности, утвержденный Сеймом Польши законопроект является «ужасной несправедливостью и позором».
Израиль заявил о серьезном ущербе отношениям с Польшей
Фото: Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"
«Польский закон, который, по сути, блокирует возвращение еврейской собственности или компенсацию за нее пережившим Холокост и их потомкам, является ужасной несправедливостью и позором, нарушающим права переживших Холокост и их потомков, а также выходцев из еврейских общин, живших в Польше веками. Это совершенно немыслимый шаг», – приводит ТАСС заявление Лапида.
Он подчеркнул, что этот «аморальный закон» нанесет серьезный ущерб отношениям между Польшей и Израилем. «Мы со всей серьезностью относимся к попытке предотвратить возвращение законным владельцам собственности, украденной у евреев нацистами и их пособниками в период Холокоста в странах Европы. Никакой закон не изменит историю, и этот позорный акт не сотрет ужас Холокоста и память о нем», – добавил Лапид.
В пресс-службе МИД Израиля уточнили, что министр сделал это заявление «в связи с утверждением 24 июня Сеймом Польши законопроекта, ограничивающего права уцелевших в Холокосте на реституцию отнятого у них имущества».
В четверг было принято обновление закона нижней палатой польского парламента. Согласно поправкам, по истечении 30 лет с момента вынесения административного решения, в том числе о праве собственности на имущество, невозможно будет его оспорить. Невозможным станет и предоставление компенсации жертвам Холокоста и их наследникам.
В мире,Яир Лапид,МИД,ИТАР-ТАСС,Польша,Израиль,
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