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Песков прокомментировал позицию ЕС по диалогу с Россией

RT на русском
1 час назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиция европейских стран по диалогу с Москвой «множественна, не совсем последовательна, местами непонятна».
Кремль оценил как "непонятную" позицию ЕС по диалогу с РФ
Фото: ТАССТАСС
В беседе с журналистами Песков отметил, что позиция российского президента Владимира Путина касательно перспектив диалога предельно ясна и последовательна — он остаётся заинтересован в налаживании рабочих отношений Москвы и Брюсселя.
«Позиция европейцев — она множественна, не совсем последовательна, местами непонятна, и, конечно, наверное, ещё европейцам предстоит пройти определённый путь в окончательном формулировании этой позиции», — сказал Песков.
В Кремле подчеркнули, что в вопросе налаживания диалога должны быть обоюдная политическая воля и движение навстречу друг другу.
Также Песков отметил, что в Москве надеются, что страны, придерживающиеся более сбалансированного подхода, продолжат продвигать идею о налаживании диалога ЕС и России.
Он рассказал, что российская сторона сохраняет свою заинтересованность в этом.
Песков рассказал, что на саммите ЕС целый ряд стран высказался против этого диалога. По его словам, речь идёт в основном о так называемых младоевропейцах, в том числе прибалтийских государствах и Польше.
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