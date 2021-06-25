Обзор иноСМИ: «Критический вызов для Зеленского»

Украинских заробитчан назвали «бомбой замедленного действия» России
Автор украинского издания «День» Игорь Лосев предъявил
претензии к работающим в России
украинцам (по разным оценкам, их чуть больше или чуть меньше двух с половиной миллионов). По его мнению, эти люди «работают на врага и объективно усиливают его против своей страны».
«Можно ли это назвать коллаборационизмом? А если нет, то как это явление назвать?» - отмечает автор. По его мнению, идентичность украинцев меняется из-за работы в РФ, кроме того, их могут вербовать российские спецслужбы. «Любой будет оправдываться тем, что на Украине нет работы, а ему надо жить и кормить семью. < > Возникает вопрос, почему он выбрал именно Россию? Ведь работу можно найти в других странах. Она есть в Польше, Словакии, Чехии», - заявил Лосев.
Автор предупредил, что вернувшиеся из России украинцы могут стать «бомбой замедленного действия» и повлиять на выборы в стране.
«Шантажисты из Украины и Польши останутся с носом»
Судьбу «Северного потока-2» решат к августу, сообщает
немецкое издание Der Spiegel. Глава МИД
Германии Хайко Маас заявил, что к этому времени должен разрешиться спор с США о газопроводе.
По его словам, Вашингтон и Берлин договорились о визите канцлера Ангелы Меркель в США в середине июля. В августе Конгресс США
вновь обсудит возможные санкции. Решение, которое примут стороны, должно быть «приемлемым и для американской стороны».
Портал «ИноСМИ» собрал
комментарии немецкий пользователей к этой новости. «Надеюсь, что после ввода в эксплуатацию «Северного потока - 2» шантажисты из Украины и Польши останутся с носом», - заявил Franck-S8PlNngng.
«Критический вызов для Зеленского»: остановить сближение Запада с Россией
Экс-советник президента Украины Константин Елисеев
заявил, что государства ЕС
«соревнуются в стремлении использовать пример Байдена» и организовать «парад двусторонних встреч» с президентом России Владимиром Путиным
. В своем материале для NV.ua Елисеев заявил
, что это «ведет к эрозии санкционного режима» против РФ и представляет большую опасность для Украины.
«Говорят уже даже о возобновлении саммитов ЕС-Россия, которые были заморожены с 2014 года. < > А что Киев? Киев молчаливо наблюдает. < > Как только Путин окажется за одним столом с европейским лидерами, перспективы европейской и евроатлантической Украины отложатся», - считает дипломат.
По его мнению, после встречи Байдена и Путина в европейских столицах сочли, что открылось «окно возможностей» для восстановления отношений с РФ. Это критический вызов для дипломатии Зеленского, подчеркнул Елисеев.
Раскрыты новые секреты коронавируса
Первый случай заражения коронавирусом, вероятно, произошел в Китае в период с начала октября до середины ноября 2019 года, за несколько недель до того, как в Ухане зарегистрировали первого официального пациента с ковидом. Об этом сообщает
Reuters со ссылкой на исследование Кентского университета.
Наиболее вероятной датой первого заражения ученые назвали 17 ноября 2019 года. Первый официальный случай заболевания COVID-19 в Китае был зарегистрирован в декабре 2019-го и был связан с рынком морепродуктов. Однако произошедшие до этого случаи не имеют отношения к рынку, заявили британские ученые.
«Альтернативы нет»: Грузия идет в ЕС
Президент Грузии Саломе Зурабишвили
заявила, что у грузинского пути интеграции в ЕС «не существует альтернативы». Как сообщает
УНИАН, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
политик заявила, что и Киев, и Тбилиси «достигли большого прогресса на этом пути».
Зурабишвили также пообещала, что Грузия примет участие в саммите «Крымской платформы», на котором Украина планирует принять «конкретные решения» о судьбе полуострова. Также президент пригласила Зелинского посетить Грузию.