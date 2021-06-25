Обзор иноСМИ: «Критический вызов для Зеленского»

Украинских заробитчан назвали «бомбой замедленного действия» России

Автор украинского издания «День» Игорь Лосев предъявил претензии к работающим в России украинцам (по разным оценкам, их чуть больше или чуть меньше двух с половиной миллионов). По его мнению, эти люди «работают на врага и объективно усиливают его против своей страны».

«Можно ли это назвать коллаборационизмом? А если нет, то как это явление назвать?» - отмечает автор. По его мнению, идентичность украинцев меняется из-за работы в РФ, кроме того, их могут вербовать российские спецслужбы. «Любой будет оправдываться тем, что на Украине нет работы, а ему надо жить и кормить семью. < > Возникает вопрос, почему он выбрал именно Россию? Ведь работу можно найти в других странах. Она есть в Польше, Словакии, Чехии», - заявил Лосев.

Автор предупредил, что вернувшиеся из России украинцы могут стать «бомбой замедленного действия» и повлиять на выборы в стране.

«Шантажисты из Украины и Польши останутся с носом»

Судьбу «Северного потока-2» решат к августу, сообщает немецкое издание Der Spiegel. Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что к этому времени должен разрешиться спор с США о газопроводе.

По его словам, Вашингтон и Берлин договорились о визите канцлера Ангелы Меркель в США в середине июля. В августе Конгресс США вновь обсудит возможные санкции. Решение, которое примут стороны, должно быть «приемлемым и для американской стороны».

Портал «ИноСМИ» собрал комментарии немецкий пользователей к этой новости. «Надеюсь, что после ввода в эксплуатацию «Северного потока - 2» шантажисты из Украины и Польши останутся с носом», - заявил Franck-S8PlNngng.

«Критический вызов для Зеленского»: остановить сближение Запада с Россией

Экс-советник президента Украины Константин Елисеев заявил, что государства ЕС «соревнуются в стремлении использовать пример Байдена» и организовать «парад двусторонних встреч» с президентом России Владимиром Путиным . В своем материале для NV.ua Елисеев заявил , что это «ведет к эрозии санкционного режима» против РФ и представляет большую опасность для Украины.

«Говорят уже даже о возобновлении саммитов ЕС-Россия, которые были заморожены с 2014 года. < > А что Киев? Киев молчаливо наблюдает. < > Как только Путин окажется за одним столом с европейским лидерами, перспективы европейской и евроатлантической Украины отложатся», - считает дипломат.

По его мнению, после встречи Байдена и Путина в европейских столицах сочли, что открылось «окно возможностей» для восстановления отношений с РФ. Это критический вызов для дипломатии Зеленского, подчеркнул Елисеев.

Раскрыты новые секреты коронавируса

Первый случай заражения коронавирусом, вероятно, произошел в Китае в период с начала октября до середины ноября 2019 года, за несколько недель до того, как в Ухане зарегистрировали первого официального пациента с ковидом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследование Кентского университета.

Наиболее вероятной датой первого заражения ученые назвали 17 ноября 2019 года. Первый официальный случай заболевания COVID-19 в Китае был зарегистрирован в декабре 2019-го и был связан с рынком морепродуктов. Однако произошедшие до этого случаи не имеют отношения к рынку, заявили британские ученые.

«Альтернативы нет»: Грузия идет в ЕС

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что у грузинского пути интеграции в ЕС «не существует альтернативы». Как сообщает УНИАН, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским политик заявила, что и Киев, и Тбилиси «достигли большого прогресса на этом пути».