Польша представила ЕС доказательства кибератак со стороны РФ

Западные страны ранее неоднократно выступали с утверждениями о том, что Россия причастна к различным кибератакам, в том числе в отношении правительственных учреждений и компаний США. Российская сторона эти обвинения последовательно отвергала. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
ранее заявил, что Москва не причастна к данным хакерским вылазкам. По его словам, "любые обвинения России в причастности являются абсолютно голословными и скорее являются продолжением слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах".