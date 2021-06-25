Польша представила ЕС доказательства кибератак со стороны РФ

22 июня польские власти выдвинули версию, согласно которой имевшие место две недели назад хакерские атаки в республике якобы могут быть связаны с деятельностью российских спецслужб. Агентство внутренней безопасности и Служба военной контрразведки Польши выяснили, что в списке целей проведенной группой UNC1151 атаки методом социальной инженерии было не менее 4 350 адресов электронной почты, принадлежащих польским гражданам или зарегистрированных на польских почтовых сервисах. В списке взломанных адресов значится более 100 аккаунтов, которыми пользуются лица, выполняющие государственные функции, - члены бывшего и нынешнего правительства, депутаты, сенаторы, представители местных властей.