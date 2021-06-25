Провокация в Крыму: Джонсон принял решение нарушить границу России

"Подставил своих бедных моряков", - написали о нем интернет-пользователи.
По сведениям издания Telegraph, которое ссылается на источник в Минобороны Британии, итоговое решение о проходе эсминца Defender в Черном море было принято премьер-министром Соединённого Королевства Борисом Джонсоном.
По словам авторов публикации, руководитель британского МИД Доминик Рааб встревожился после того, как ему стало известно о планах министра обороны Бена Уоллеса о том, чтобы направить британский эсминец именно по этой траектории.
По уточнению газеты, решение по поводу прохода боевого корабля передали на Даунинг-стрит, "чтобы премьер-министр предпринял итоговое решение". После этого "эсминцу типа 45 в понедельник" направили инструкции, которые и обернулись провокацией. При этом есть данные, что перед принятием решения производилась оценка рисков.
Напомним, британский эсминец Defender допустил нарушение госграницы России возле мыса Фиолент. Черноморский флот и пограничная служба ФСБ вынесли британцам предупреждение о применении оружия, но это было проигнорировано.
В результате лайнером Су-24М были сброшены четыре авиационные бомбы, а сторожевым кораблем открыт предупредительный огонь по судну противника. После этого Defender оставил российские территориальные воды.
Британские власти отрицали обвинения. Но впоследствии обнаружилось, что на борту эсминца был корреспондент BBC Джонатан Бил, подтвердивший, что корабль специально нарушил границу. Британцы также пытались скрыть свои лица.