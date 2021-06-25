Провокация в Крыму: Джонсон принял решение нарушить границу России

По уточнению газеты, решение по поводу прохода боевого корабля передали на Даунинг-стрит, "чтобы премьер-министр предпринял итоговое решение". После этого "эсминцу типа 45 в понедельник" направили инструкции, которые и обернулись провокацией. При этом есть данные, что перед принятием решения производилась оценка рисков.