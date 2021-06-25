"Под полным контролем": Протасевича перевели под домашний арест

Ранее под домашний арест отправили задержанную с Протасевичем россиянку Софью Сапегу. Дмитрий Протасевич отметил, что не знает, почему это произошло.
«Они все равно под полным контролем властей, обвинения с них никто не снял», - подчеркнул он.
Отец Протасевич добавил, что ни адвокаты, ни власти не сообщают семье детали дела.
«Нам ничего не говорят о состоянии Ромы, о его статусе, это просто издевательство», - заявил он.
23 мая лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в Белоруссии после сообщения о бомбе на борту. В Минске пассажиров отправили на повторный досмотр. Среди них оказался Протасевич, его задержали. Вместе с ним была задержана его девушка - 23-летняя россиянка Софья Сапега.
В интервью государственному каналу ОНТ Протасевич признал вину в организация массовых несанкционированных акций. Также он заявил, что деятельность Светланы Тихановской и других оппозиционеров финансируется властями Литвы, и рассказал о своем уважении к Александру Лукашенко. Белорусские оппозиционеры считают, что все эти заявления Протасевич сделал под давлением.