"Под полным контролем": Протасевича перевели под домашний арест

Ранее под домашний арест отправили задержанную с Протасевичем россиянку Софью Сапегу. Дмитрий Протасевич отметил, что не знает, почему это произошло.

Отец Протасевич добавил, что ни адвокаты, ни власти не сообщают семье детали дела.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в Белоруссии после сообщения о бомбе на борту. В Минске пассажиров отправили на повторный досмотр. Среди них оказался Протасевич, его задержали. Вместе с ним была задержана его девушка - 23-летняя россиянка Софья Сапега.