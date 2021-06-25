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Резолюция об абортах вызвала жаркие дебаты в Европарламенте

News.ru
7 минут назад
Законодатели Евросоюза одобрили резолюцию об абортах, которая рекомендует в 27 странах блока обеспечить женщине право на легальный и безопасный аборт. Как сообщило агентство Reuters, не все были с ней согласны: документ вызвал ожесточённые дебаты, но в большинстве оказались сторонники абортов.
Резолюция об абортах вызвала жаркие дебаты в Европарламенте
Фото: ReutersReuters
378 голосов было за документ, 255 — против. В документе сказано, что пандемия затруднила доступ многих женщин к услугам, которые «имеют решающее значение для сексуального и репродуктивного здоровья и прав женщин».
В Европе это достаточно острый вопрос, так как несмотря на достаточно демократичное отношение к абортам в одних странах, в Польше, например, «правительство ввело фактический запрет на аборты», пишет агентство.
Принятая резолюция рекомендует государствам, входящим в ЕС, наладить регулярные медосмотры, улучшить доступ к противозачаточным средствам и лечению бесплодия, а также бороться с «менструальной бедностью» (так называют нехватку денег у девушек или женщин на средства личной гигиены).
Сторонники документа считают, что он поможет укрепить сексуальное и репродуктивное здоровье и демократические права человека. Противники резолюции заявили, что доступ к аборту не улучшит здоровье женщин и что право на жизнь имеет основополагающее значение.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в Госдуме, призвал законодателей ограничить суррогатное материнство для россиян и «положить предел» использованию этой услуги для иностранцев.
В мире,Европарламент,Госдума,ЕС,
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