Резолюция об абортах вызвала жаркие дебаты в Европарламенте

Законодатели Евросоюза одобрили резолюцию об абортах, которая рекомендует в 27 странах блока обеспечить женщине право на легальный и безопасный аборт. Как сообщило агентство Reuters, не все были с ней согласны: документ вызвал ожесточённые дебаты, но в большинстве оказались сторонники абортов.

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378 голосов было за документ, 255 — против. В документе сказано, что пандемия затруднила доступ многих женщин к услугам, которые «имеют решающее значение для сексуального и репродуктивного здоровья и прав женщин».

В Европе это достаточно острый вопрос, так как несмотря на достаточно демократичное отношение к абортам в одних странах, в Польше, например, «правительство ввело фактический запрет на аборты», пишет агентство.

Принятая резолюция рекомендует государствам, входящим в ЕС, наладить регулярные медосмотры, улучшить доступ к противозачаточным средствам и лечению бесплодия, а также бороться с «менструальной бедностью» (так называют нехватку денег у девушек или женщин на средства личной гигиены).

Сторонники документа считают, что он поможет укрепить сексуальное и репродуктивное здоровье и демократические права человека. Противники резолюции заявили, что доступ к аборту не улучшит здоровье женщин и что право на жизнь имеет основополагающее значение.