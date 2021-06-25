Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что соглашение по проведению саммита между Россией и ЕС не достигнуто, сообщает агентство Bloomberg.

По её словам, она надеялась, что лидеры Евросоюза проявят больше храбрости по вопросу саммита с Россией.