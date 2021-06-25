В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Bloomberg: Меркель надеялась на храбрость ЕС по вопросу саммита с Россией

RT на русскомиещё 2
43 минуты назад
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что соглашение по проведению саммита между Россией и ЕС не достигнуто, сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что для Меркель это, возможно, будет последний саммит ЕС в должности канцлера ФРГ.
По её словам, она надеялась, что лидеры Евросоюза проявят больше храбрости по вопросу саммита с Россией.
Канцлер добавила, что обсуждение данной инициативы было «нелёгким».
Ранее сообщалось, что главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе отвергли инициативу Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
В мире,Видео,Эммануэль Макрон,Ангела Меркель,Владимир Путин,ЕС,Bloomberg,Россия,Германия,
109
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители