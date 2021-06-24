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Нидерланды бойкотируют саммит ЕС с Путиным

Рютте уточнил, что его нежелание участвовать во встрече с Путиным связано с делом о крушении малазийского «Боинга» рейса MH17, в котором погибли 192 гражданина Нидерландов.

Песков посоветовал нежелающим вакцинироваться сменить работу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что работники сферы услуг, не желающие делать прививки от коронавируса, могут сменить работу.

В середине июня оперативный штаб отчитался о 11,7 тысячи новых случаев коронавируса в России (уровень марта), а в последние дни в стране выявляют от 17 до 20 тысяч новых инфицированных за сутки. В Москве и регионах ввели коронавирусные ограничения.

Daily Mail: капитан Defender намеренно оставался в водах РФ

Капитан британского эсминца Defender Винсент Оуэн (Vincent Owen) прокомментировал инцидент с Россией и рассказал о предупредительных выстрелах с ее стороны.

Капитан заявил, что пограничные сторожевые корабли ВМФ России, скорее всего, открывали предупредительный огонь.

Назло вакцинации: почему по Израилю снова ударил COVID

Власти Израиля были вынуждены вернуться к ряду коронавирусных ограничений и отложить на месяц приём иностранных туристов из-за новой вспышки заболеваемости.

Ситуация, на первый взгляд, дала аргумент противникам прививок: еврейское государство считается лидером по числу вакцинированных граждан. Однако израильская проблема оказалась гораздо сложнее тезиса конспирологов о неработающих вакцинах.

Российские банки попали под санкции Зеленского

ВТБ, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций в отношении десятков российских банков, в числе которых Сбербанк Газпромбанк и другие, а также против Центрального республиканского банка Донецкой народной республики и Государственного банка Луганской народной республики.

Соответствующая информация в четверг обнародована на сайте офиса главы государства.

"Конец сезона": туроператоры об ограничениях на Юге России

Российские туроператоры назвали ограничительные меры в Краснодарском крае концом летнего отдыха.

Представители туристической отрасли, комментируя заявление губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева о допуске на курорты только вакцинированных туристов, выразили опасение, что подобные меры оттолкнут россиян от отдыха внутри страны.

Свекла и картофель стали лидерами по росту цен

Условный рацион россиянина за год подорожал в среднем на 20%.

За год свекла подорожала в 2,8 раза, морковь - в 2 раза, картофель - в 1,7 раза.

В июне в большинстве регионах расходы на еду (с учетом потребности в питательных веществах) превысили 80% прожиточного минимума.

В деле MH17 исказили предоставленные из России данные

Защита обвинила прокуратуру в искажении данных, которые предоставили эксперты российского оборонного концерна «Алмаз-Антей» по делу о крушении Boeing (рейс MH17) в Донбассе в 2014 году.

Об этом заявил адвокат Сабине тен Дуссхате.

Умерла актриса Инна Волгина

Театр имени Андрея Миронова

Заместитель художественного руководителя театра Елена Феофанова рассказала, что Волгина была больна.

Пенсионерам предложили работать на стройках

Неработающих пенсионеров можно привлечь в российскую строительную отрасль для мобилизации трудовых кадров. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе выступления на семинаре-совещании по вопросу достижения показателей национальных целей в сфере жилищного строительства и инфраструктурного развития регионов.