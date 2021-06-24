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Пока вы не уснули: Антиковидные меры положат конец летнему отдыху

Елена Прошина
10 минут назад
Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Нидерланды бойкотируют саммит ЕС с Путиным

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отказался участвовать в саммите РоссияЕС, если он пройдет в формате встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Рютте уточнил, что его нежелание участвовать во встрече с Путиным связано с делом о крушении малазийского «Боинга» рейса MH17, в котором погибли 192 гражданина Нидерландов.

Песков посоветовал нежелающим вакцинироваться сменить работу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что работники сферы услуг, не желающие делать прививки от коронавируса, могут сменить работу.
В середине июня оперативный штаб отчитался о 11,7 тысячи новых случаев коронавируса в России (уровень марта), а в последние дни в стране выявляют от 17 до 20 тысяч новых инфицированных за сутки. В Москве и регионах ввели коронавирусные ограничения.

Daily Mail: капитан Defender намеренно оставался в водах РФ

Капитан британского эсминца Defender Винсент Оуэн (Vincent Owen) прокомментировал инцидент с Россией и рассказал о предупредительных выстрелах с ее стороны.
Капитан заявил, что пограничные сторожевые корабли ВМФ России, скорее всего, открывали предупредительный огонь.

Назло вакцинации: почему по Израилю снова ударил COVID

Власти Израиля были вынуждены вернуться к ряду коронавирусных ограничений и отложить на месяц приём иностранных туристов из-за новой вспышки заболеваемости.
Ситуация, на первый взгляд, дала аргумент противникам прививок: еврейское государство считается лидером по числу вакцинированных граждан. Однако израильская проблема оказалась гораздо сложнее тезиса конспирологов о неработающих вакцинах.

Российские банки попали под санкции Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций в отношении десятков российских банков, в числе которых Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и другие, а также против Центрального республиканского банка Донецкой народной республики и Государственного банка Луганской народной республики.
Соответствующая информация в четверг обнародована на сайте офиса главы государства.

"Конец сезона": туроператоры об ограничениях на Юге России

Российские туроператоры назвали ограничительные меры в Краснодарском крае концом летнего отдыха.
Представители туристической отрасли, комментируя заявление губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева о допуске на курорты только вакцинированных туристов, выразили опасение, что подобные меры оттолкнут россиян от отдыха внутри страны.

Свекла и картофель стали лидерами по росту цен

Условный рацион россиянина за год подорожал в среднем на 20%.
За год свекла подорожала в 2,8 раза, морковь - в 2 раза, картофель - в 1,7 раза.
В июне в большинстве регионах расходы на еду (с учетом потребности в питательных веществах) превысили 80% прожиточного минимума.

В деле MH17 исказили предоставленные из России данные

Защита обвинила прокуратуру в искажении данных, которые предоставили эксперты российского оборонного концерна «Алмаз-Антей» по делу о крушении Boeing (рейс MH17) в Донбассе в 2014 году.
Об этом заявил адвокат Сабине тен Дуссхате.

Умерла актриса Инна Волгина

Театр имени Андрея Миронова
Актриса «Русской антрепризы» имени Андрея Миронова Инна Волгина скончалась на 54-м году жизни. Сообщает пресс-служба театра.
Заместитель художественного руководителя театра Елена Феофанова рассказала, что Волгина была больна.

Пенсионерам предложили работать на стройках

Неработающих пенсионеров можно привлечь в российскую строительную отрасль для мобилизации трудовых кадров. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе выступления на семинаре-совещании по вопросу достижения показателей национальных целей в сфере жилищного строительства и инфраструктурного развития регионов.
Он отметил, что в настоящее время в агломерациях наблюдается острая нехватка трудовых ресурсов.
В мире,Инна Волгина,Владимир Зеленский,Марк Рютте,Андрей Миронов,Вениамин Кондратьев,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Boeing,Банк ВТБ,Алмаз-Антей,Газпромбанк,Генпрокуратура РФ,Сбербанк России,ЕС,Daily Mail,Reuters,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,Россия,Нидерланды,
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