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В Буэнос-Айресе признали безопасность российской вакцины "Спутник V"

Российская Газетаиещё 2
43 минуты назад
Минздрав аргентинской провинции Буэнос-Айрес отчитался о результатах вакцинации ее жителей российским препаратом "Спутник V". Чиновники подтвердили высокий уровень безопасности вакцины из РФ, передает РИА Новости.
Аргентина признала безопасность "Спутника V"
Фото: ТАССТАСС
Так, в регионе не было ни одного смертельного случая, связанного со "Спутником V". И в целом реакция на иммунизацию была легкой. Данные относятся к периоду с 29 декабря 2020 года, когда в регионе началась массовая вакцинация, по 3 июня 2021-го. За это время аргентинцы получили 2,8 миллиона доз "Спутника V", 1,3 миллиона доз китайской вакцины Sinopharm и 0,9 миллиона - британо-шведской AstraZeneca. Количество тяжелых реакций составило, соответственно, 0,7, 0,8 и 3,2 на миллион.
Среди временных побочных эффектов чаще всего наблюдались лихорадка (47 процентов), головные боли (45), боли в мышцах и суставах (39,5), боль (46,5) или отек (7,4%) в месте укола.
В мире,Минздрав РФ,РИА Новости,Россия,Буэнос-Айрес,
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