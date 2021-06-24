Аргентина признала безопасность "Спутника V"

Так, в регионе не было ни одного смертельного случая, связанного со "Спутником V". И в целом реакция на иммунизацию была легкой. Данные относятся к периоду с 29 декабря 2020 года, когда в регионе началась массовая вакцинация, по 3 июня 2021-го. За это время аргентинцы получили 2,8 миллиона доз "Спутника V", 1,3 миллиона доз китайской вакцины Sinopharm и 0,9 миллиона - британо-шведской AstraZeneca. Количество тяжелых реакций составило, соответственно, 0,7, 0,8 и 3,2 на миллион.