Премьер Абхазии привился "Спутником V"

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"Александр Анкваб получил первый компонент российской вакцины "Спутник V" от новой коронавирусной инфекции COVID-19 24 июня", - говорится в сообщении.

С начала открытия пунктов вакцинации члены кабинета министров поэтапно проходят вакцинацию, некоторые уже получили и второй компонент препарата.

"Среди прошедших вакцинацию также министр обороны Владимир Ануа, министр юстиции Анри Барциц, министр культуры Гудиса Агрба", - отмечается в сообщении.

Первая партия вакцины "Спутник V" в количестве 6,5 тыс. доз поступила в Абхазию в рамках межправительственных договоренностей 30 апреля 2021 года. Вакцинация началась 12 мая.