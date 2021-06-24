Премьер Абхазии привился "Спутником V"

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб
сделал в четверг вакцину от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба правительства Абхазии.
"Александр Анкваб получил первый компонент российской вакцины "Спутник V" от новой коронавирусной инфекции COVID-19 24 июня", - говорится в сообщении.
С начала открытия пунктов вакцинации члены кабинета министров поэтапно проходят вакцинацию, некоторые уже получили и второй компонент препарата.
"Среди прошедших вакцинацию также министр обороны Владимир Ануа, министр юстиции Анри Барциц, министр культуры Гудиса Агрба", - отмечается в сообщении.
Первая партия вакцины "Спутник V" в количестве 6,5 тыс. доз поступила в Абхазию в рамках межправительственных договоренностей 30 апреля 2021 года. Вакцинация началась 12 мая.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 16 574 человека. Выздоровели 15 315 человек, 244 умерли.