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На Украине снесут монумент дружбы Москвы и Киева

Lenta.ruиещё 1
52 минуты назад
Депутат Киевского городского совета от партии «Европейская солидарность» Олег Левченко объявил о скором сносе памятного знака в честь дружбы Москвы и Киева, установленного на улице Маршала Якубовского в 2001 году. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
На Украине снесут монумент дружбы Москвы и Киева
Фото: Влад Донской / wikimapia.orgВлад Донской / wikimapia.org
Решение об этом приняла депутатская комиссия по вопросам собственности, а в скором времени, по словам политика, его утвердят и общим собранием совета.
«Никакой дружбы с Россией нет, потому что это Украине — враг», — сказал Левченко и добавил, что монумент «не имеет ничего общего с реальностью».
Как отмечает издание, памятник находится на территории Госолеевского района украинской столицы, который до начала 2000-х годов назывался Московским.
Ранее стало известно, что на Украине снесли последний памятник основателю СССР Владимиру Ленину. Он располагался в селе Старые Трояны Одесской области. Теперь монументы революционеру остались лишь в частных коллекциях и на неподконтрольных Киеву территориях.
В мире,Олег Левченко,Москва,Киев,Украина,
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