ЕС ввел секторальные санкции против Белоруссии

Отмечается, что ограничительные меры были приняты и в связи с инцидентом с самолётом Ryanair, который 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска.

Как уточняется, новые санкции включают запрет на торговлю хлоридом калия, нефтехимической продукцией, сырьём и оборудованием для табачной промышленности, технологиями и оборудованием для слежения в интернете, продукцией двойного назначения, которая может быть использована для военных или полицейских нужд.