Генсек ООН призвал к введению налога на богатство

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время выступления в Европарламенте призвал страны к введению налога на богатство для улучшения экономической ситуации в мире, пострадавшей от пандемии коронавируса.

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Он заявил, что в течение одного года состояние самых богатых людей мира выросло на $5 трлн.

«Я повторно призываю правительства рассмотреть возможность введения налога солидарности или налога на богатство на состояние этих людей, а также тех, кто получил выгоду от пандемии, чтобы финансировать социально-экономическое восстановление», — заявил Гутерриш.

По словам генсека, из-за пандемии сотни миллионов человек в мире оказались за чертой бедности, а целые государства столкнулись с угрозой банкротства. При этом, отметил Гутерриш, половина населения Земли лишена доступа к необходимым услугам здравоохранения.