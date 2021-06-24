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Генсек ООН призвал к введению налога на богатство

Газета.Ru
1 час назад
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время выступления в Европарламенте призвал страны к введению налога на богатство для улучшения экономической ситуации в мире, пострадавшей от пандемии коронавируса.
Генсек ООН призвал к введению налога на богатство
Фото: ReutersReuters
Он заявил, что в течение одного года состояние самых богатых людей мира выросло на $5 трлн.
«Я повторно призываю правительства рассмотреть возможность введения налога солидарности или налога на богатство на состояние этих людей, а также тех, кто получил выгоду от пандемии, чтобы финансировать социально-экономическое восстановление», — заявил Гутерриш.
По словам генсека, из-за пандемии сотни миллионов человек в мире оказались за чертой бедности, а целые государства столкнулись с угрозой банкротства. При этом, отметил Гутерриш, половина населения Земли лишена доступа к необходимым услугам здравоохранения.
Ранее стало известно, что 83% россиян выступают за введение прогрессивной шкалы налогообложения, при которой чем богаче человек, тем выше налог он должен платить. Лишь 13% выступили за сохранение одинаковой налоговой ставки вне зависимости от дохода.
В мире,Антониу Гутерриш,Европарламент,ООН,
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