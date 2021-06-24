Меркель призвала ЕС создать форматы для диалога с Россией

Политик отметила, что ЕС в результате своей географической близости, а также ответственности за страны «Восточного партнерства», «должен дать соответствующий ответ на российскую активность».
«С моей точки зрения, мы как ЕС должны в этой связи искать прямой контакт с Россией и российским президентом», - заявила Меркель.
Меркель подчеркнула, что считает недостаточным то, чтобы американский лидер Джо Байден говорил с президентом России Владимиром Путиным - ЕС также должен создать форматы для диалога, поскольку, как отметила канцлер, другим путем конфликты не решить.