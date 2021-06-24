Дональд Трамп. Китае власти избавились от улик, которые доказывают создание коронавируса в уханьской лаборатории. Такое заявление сделал бывший президент США

Как считает бывший американский лидер, сегодня уже «очень поздно» проводить расследование, так как доказательства, очевидно, «были серьезно повреждены». При этом он не исключил, что предполагаемая утечка вируса могла оказаться непреднамеренной, сообщает Росбалт

Кроме этого, экс-президент Америки вновь обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в том, что она «покрывает китайские власти».

Также ранее Трамп заявлял, что говорил о происхождении «китайского вируса» в лаборатории «изначально», а теперь его версию «все поддерживают».

Как сообщил Трамп в своем блоге, для него «это было очевидным с самого начала», но его «как всегда подвергали сильной критике».

«Теперь же все граждане говорят: „Он был прав“», — написал бывший американский лидер, давая комментарий по возможной утечке вируса из лаборатории КНР.

Напомним, как минимум трое ученых из китайского института вирусологии в Ухане в ноябре 2019 года переболели ОРВИ в тяжелой форме. Это случилось до появления первых данных о коронавирусе.