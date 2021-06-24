«Помогли России»: поляки заявили о бессмысленности санкций США

За первые месяцы текущего года объемы экспорта из России Евросоюз увеличились в годовом исчислении более чем на 12%. РФ, которая поставляет в Европу в основном сырье, надеется на укрепление своей экспортной позиции - в частности через запуск «Северного потока — 2» и наращивание поставок продукции агрокомплекса.

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В январе – апреле этого года объемы товарооборота между Россией и ЕС выросли более чем на 10% в годовом исчислении и превысили 70 миллиардов евро. По сведениям Евростата, объемы импорта из ЕС в Россию увеличились более чем на 7% (27,8 миллиардов евро), а экспорта из страны в ЕС — более чем на 12% (42,5 миллиардов евро), сообщает Interia.

России отводится пятая позиция среди крупнейших поставщиков ЕС, государство уступает только Америке, Британии, КНР и Швейцарии. При этом как экспортер РФ находится на третьей строке после Китая и США.

Европейские страны производят закупки у России, в том числе, продукции топливно-энергетического комплекса, в частности газа, поставки которого за последние месяцы нарастили из-за длительной и холодной зимы.

Читатели Interia выразили мнение, что экономика России понемногу начала восстанавливаться. А некоторые заявили, что санкции США пошли стране только на пользу.

«Не знаю, как с другими направлениями, но сельское хозяйство в России развивается быстрыми темпами. Россияне приобретают у Запада огромные объемы высококачественного посевного материала, техники и удобрений. Они инвестируют много средств, и уже можно увидеть результаты. Санкции оказали им помощь. Браво, США», - написал пользователь под ником bary.