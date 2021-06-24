11 случаев болезни сердца из-за прививки Pfizer выявлены в Японии

Не менее 11 случаев миокардита или перикардита были выявлены в Японии у привившихся вакциной против коронавирусной инфекции от японской компании Pfizer
, передает телеканал NHK со ссылкой на данные японского минздрава
.
По его данным, к 13 июня в Японии выявили 11 случаев подобной побочной реакции среди привитых. Возраст пациентов составляет от 25 до 72 лет. Отмечается, что одна 72-летняя женщина после прививки скончалась, однако пока не удалось установить связь между смертью и вакцинацией.
В министерстве уточнили, что восемь из пострадавших были мужчинами. По данным ведомства, побочная реакция наблюдалась у одного человека на 1,56 млн привитых вакциной от Pfizer. С вакциной Moderna таких случаев пока не фиксировалось.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США подтвердили свыше 1,2 тыс. случаев миокардита или перикардита у пациентов, привитых вакцинами от компаний Pfizer и Moderna. Отмечалось, что большинство пострадавших — мужчины возрастом до 30 лет.