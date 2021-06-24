"Я считаю, что это усилит финансовый кризис, поставит под угрозу рабочие места и сбережения американцев, и это в то время, когда мы все еще восстанавливаемся после пандемии", - указала Йеллен, говоря о дефолте по госдолгу. Она призвала Конгресс "принять меры по повышению потолка задолженности как можно скорее". "Мы не можем мириться с любой возможностью дефолта по государственному долгу, и в этом есть большая неопределенность. Вполне возможно, что мы можем достичь этой точки", - добавила министр. "Я бы настоятельно рекомендовала принять срочные меры по повышению потолка госдолга или его приостановке", - отметила Йеллен.