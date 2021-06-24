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Трамп считает, что в Китае уничтожили улики распространения коронавируса из лаборатории

ТАСС
39 минут назад
Бывший президент США Дональд Трамп полагает, что власти Китая уже уничтожили якобы имевшиеся доказательства распространения нового коронавируса из лаборатории в Ухане. С данным утверждением бывший американский лидер выступил в интервью журналистам телеканала "Фокс ньюс", отрывки которого были опубликованы в среду.
Трамп: Китай уничтожил улики распространения COVID-19
Фото: EPAEPA
Как заверил республиканец, он изначально был убежден в том, что новый коронавирус начал распространяться из китайской лаборатории. "Я считаю, что это, вероятно, была случайность. Есть те, кто считает, что это не было случайностью", - сказал он.
На вопрос о том, будет ли, по его мнению, успешным разбирательство с целью выяснения обстоятельств происхождения вируса, Трамп ответил: "Я так не думаю, потому что Китай уже, вероятно, избавился от многих доказательств". "Теперь уже очень поздно. Как я полагаю, уликам был нанесен серьезный ущерб", - добавил экс-президент США.
В марте международная группа экспертов опубликовала в Женеве доклад о поездке в Китай для выяснения причин возникновения вируса. Специалисты не пришли к однозначному выводу и считают, что первый случай инфицирования, вероятно, произошел при контактах между животными, а впоследствии от них заразился человек. Гипотезу о возникновении источника пандемии в лаборатории эксперты признали малоправдоподобной.
В мире,Дональд Трамп,Fox News,Китай,Соединенные Штаты,
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