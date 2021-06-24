Франция включила Россию в красный список по коронавирусу

Французские власти включили Россию в красный список стран с высокой степенью распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщило Le Figaro со ссылкой на представителя правительства Франции Габриэля Атталя, сообщает RT.
Также в список были внесены Сейшельские Острова и Намибия. Теперь в этом списке находится 21 страна.
По словам Атталя, России внесена в «красный список» потому что в стране зарегистрирован дельта-вариант коронавируса, отмечает RTVI.
Граждане стран из «красного списка» смогут въехать во Францию только по веским и неотложным причинам. Им необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус не раньше чем за 48 часов до вылета и еще один тест по прибытии. Затем прибывшие из этих стран граждане должны уйти на обязательную самоизоляцию.
Генконсульство Франции в Москве с 1 июня вновь принимает запросы на продление пятилетних шенгенских виз, срок действия которых истек во время пандемии COVID-19. Однако в ведомстве подчеркнули, что границы между государствами остаются закрытыми из-за эпидемических ограничений. Во Францию могут въехать только определенные категории граждан.