Франция включила Россию в красный список по коронавирусу

Французские власти включили Россию в красный список стран с высокой степенью распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщило Le Figaro со ссылкой на представителя правительства Франции Габриэля Атталя, сообщает RT

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Также в список были внесены Сейшельские Острова и Намибия. Теперь в этом списке находится 21 страна.

По словам Атталя, России внесена в «красный список» потому что в стране зарегистрирован дельта-вариант коронавируса, отмечает RTVI

Граждане стран из «красного списка» смогут въехать во Францию только по веским и неотложным причинам. Им необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус не раньше чем за 48 часов до вылета и еще один тест по прибытии. Затем прибывшие из этих стран граждане должны уйти на обязательную самоизоляцию.