На приднестровском КПП устроили провокацию

Политический кризис в Молдавии привел к объявлению досрочных выборов в парламент. Президент Майя Санду, вступив в должность, добилась отставки правительства и заблокировала назначение нового кабинета, чем спровоцировала роспуск законодательного органа. Среди тех, кто объявил о своем участии в выборах, социологи считают фаворитами основанную Санду Партию действия и солидарности, избирательный блок "Коммунисты и социалисты", объединивший Партию социалистов и Партию коммунистов
. Шансы попасть в парламент имеют региональные формирования - партия "Шор" и избирательный блок "Ренато Усатый", у остальных они невелики.