На приднестровском КПП устроили провокацию

В минувший понедельник пограничники Приднестровья также не пустили автобус с активистами AUR в город Рыбница, после чего они отправились в административный центр Гагаузской автономии Комрат, откуда их выгнали собравшиеся на центральной площади жители города.

Центральная избирательная комиссия Молдавии зарегистрировала для участия в предстоящих 11 июля досрочных парламентских выборах два формирования, выступающие за ликвидацию молдавского государства - румынскую партию AUR, которая зарегистрировала свой филиал в республике, и Партию национального единства. На парламентских выборах в Румынии 6 декабря 2020 года националисты АUR набрали более 9% голосов избирателей, заняв четвертое место среди прошедших в парламент пяти партий. Согласно опросам, большинство жителей Румынии поддерживают идею объединения с Молдавией, однако среди молдаван сторонники этой идеи составляют менее трети населения.