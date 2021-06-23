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СМИ: сторонники объединения Молдавии и Румынии устроили провокацию на приднестровском КПП

ТАСС
1 час назад
Активисты молдавской партии "Альянс за объединение с Румынией" (AUR) устроили провокацию на границе с непризнанным Приднестровьем, попытавшись прорваться для агитации в город Бендеры. Об этом сообщило в среду интернет-издание "Новости Приднестровья".
На приднестровском КПП устроили провокацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Автобус с националистами Молдовы из партии "Альянс за объединение с Румынией" подъехал на приднестровский пограничный пункт в Варнице. Унионисты (так здесь называют сторонников объединения) развернули флаги и включили гимн Румынии, кричали, что такого государства, как Приднестровье, не существует, и требовали, чтобы их пропустили в Бендеры и Тирасполь агитировать за свою партию", - говорится в сообщении.
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В минувший понедельник пограничники Приднестровья также не пустили автобус с активистами AUR в город Рыбница, после чего они отправились в административный центр Гагаузской автономии Комрат, откуда их выгнали собравшиеся на центральной площади жители города.
Центральная избирательная комиссия Молдавии зарегистрировала для участия в предстоящих 11 июля досрочных парламентских выборах два формирования, выступающие за ликвидацию молдавского государства - румынскую партию AUR, которая зарегистрировала свой филиал в республике, и Партию национального единства. На парламентских выборах в Румынии 6 декабря 2020 года националисты АUR набрали более 9% голосов избирателей, заняв четвертое место среди прошедших в парламент пяти партий. Согласно опросам, большинство жителей Румынии поддерживают идею объединения с Молдавией, однако среди молдаван сторонники этой идеи составляют менее трети населения.
Политический кризис в Молдавии привел к объявлению досрочных выборов в парламент. Президент Майя Санду, вступив в должность, добилась отставки правительства и заблокировала назначение нового кабинета, чем спровоцировала роспуск законодательного органа. Среди тех, кто объявил о своем участии в выборах, социологи считают фаворитами основанную Санду Партию действия и солидарности, избирательный блок "Коммунисты и социалисты", объединивший Партию социалистов и Партию коммунистов. Шансы попасть в парламент имеют региональные формирования - партия "Шор" и избирательный блок "Ренато Усатый", у остальных они невелики.
В мире,КПРФ,
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