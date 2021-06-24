Испания отменила ношение масок на улице

Испании с 26 июня отменяется обязательное ношение масок на улице. Об этом заявила министр здравоохранения страны Каролина Дариас.

Она отметила, что средства защиты можно не носить при условии, если между людьми будет соблюдаться дистанция в 1,5 метра. При этом маски все еще необходимо носить в общественном транспорте, магазинах и ряде других мест.

В настоящее время на территории Испании в обязательном порядке нужно носить маски во всех общественных местах. За нарушение постановления грозит штраф в размере 100.

Ранее ограничения по коронавирусу ослабили Франция, Австрия и Грузия.

Во Франции с 17 июня отменили обязательное ношение масок на улице. Кроме того, с 20 июня в республике отменяется комендантский час. Ранее граждане должны были возвращаться домой к 23.00.

Так, с 1 июля в Австрии откроются ночные клубы. С июля в общественных местах людям разрешено носить обычные маски вместо масок FFP2. Также отменяется комендантский час. Власти сообщили, что после 22 июля планируют снять все оставшиеся ограничения.