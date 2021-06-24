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Испания отменила ношение масок на улице

Газета.Ruиещё 6
1 час назад
В Испании с 26 июня отменяется обязательное ношение масок на улице. Об этом заявила министр здравоохранения страны Каролина Дариас.
Испания отменила ношение масок на улице
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Она отметила, что средства защиты можно не носить при условии, если между людьми будет соблюдаться дистанция в 1,5 метра. При этом маски все еще необходимо носить в общественном транспорте, магазинах и ряде других мест.
В настоящее время на территории Испании в обязательном порядке нужно носить маски во всех общественных местах. За нарушение постановления грозит штраф в размере 100.
Ранее ограничения по коронавирусу ослабили Франция, Австрия и Грузия.
Во Франции с 17 июня отменили обязательное ношение масок на улице. Кроме того, с 20 июня в республике отменяется комендантский час. Ранее граждане должны были возвращаться домой к 23.00.
Так, с 1 июля в Австрии откроются ночные клубы. С июля в общественных местах людям разрешено носить обычные маски вместо масок FFP2. Также отменяется комендантский час. Власти сообщили, что после 22 июля планируют снять все оставшиеся ограничения.
В Грузии с 22 июня отменили обязательное ношение масок на открытом пространстве. С 1 июля в республике будет упразднено ограничение на передвижение, так называемый комендантский час
В мире,Минздрав РФ,Испания,
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