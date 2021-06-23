Война России и Украины: Киев выпустил методичку на случай конфликта

Украины провел в Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте Киеве презентацию информационной брошюры «В случае чрезвычайной ситуации или войны» с советами о том, как нужно себя вести в момент непосредственной угрозы со стороны России

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Глава Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Любовь Цибульская объяснила необходимость создания брошюры эскалацией ситуации на российско-украинской границе. За образец, по ее словам, было взято шведское пособие, которое является чрезвычайно коротким, но содержит практические советы, передает РИА «Новости».

«Эту брошюру очень легко и быстро можно прочитать в момент непосредственной угрозы. Она содержит советы о том, как подготовить свой дом, что делать во время артобстрелов, во время обстрелов из стрелкового оружия. Наибольшей ценностью этой брошюры является то, что мы включили советы о том, как вести себя в информационном поле и противостоять дезинформации», – сказала Цибульская.

Брошюра, по ее словам, будет распространяться как онлайн, так и в печатном виде. В частности, центр планирует издать около 100 тыс. экземпляров, которые будут распространяться главным образом на востоке Украины. Они переведены на разные языки, включая русский, английский и крымско-татарский.

«В этой брошюре мы не говорим о какой-то абстрактной угрозе, мы четко называем агрессора – агрессором, Россию оккупантом», – подчеркнула Цибульская.

Возможность полномасштабного вторжения России на Украину существовала, но теперь уровень эскалации снизился. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский . Его слова приводит УНИАН.

На сегодняшний день после того как вероятная мощная эскалация могла бы быть, я считаю, что на сегодняшний день это остановилось. Здесь никто ничего не может гарантировать, потому что в 2014 году никто совершенно не ожидал со стороны РФ таких шагов, поэтому гарантировать никто ничего не может, — считает Зеленский.

По его словам, украинские власти будут верить, что полномасштабной войны в регионе точно не будет.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия перестала «бряцать оружием» у границ страны. При этом министр отметил, что РФ может возобновить эти действия в любой момент, поскольку военные находятся около границы и на «оккупированных территориях» — так на Украине называют Крым и Донбасс.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также озаботился присутствием российских военных около границ Украины. Он подчеркнул, что на приграничной территории остаётся большое количество военной техники и вооружений с российской стороны и в Альянсе будут внимательно следить за развитием ситуации.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал о длительности возможной войны между Москвой и Киевом в случае вооруженного конфликта, передает телеканал Украины NewsOne.

Азаров предположил, что гипотетическая война с Россией заняла бы совсем немного времени.

«Давайте трезво подумаем, сколько бы такая война продолжалась, если бы она действительно была реальной и Вооруженные силы России принимали в ней реальное участие. Два дня, три, неделя. Наверное, не больше. Скорее всего, через неделю эта война закончилась, если бы она существовала в реальности», — заявил Азаров.

Он также отметил, что тему войны раскачивает не только украинский лидер Владимир Зеленский, но и экс-президент страны Петр Порошенко . По словам Азарова, Киев проявляет открытую вооруженную агрессию, чтобы оправдать бедственное экономическое положение на Украине.

Причиной того, что экономика страны потерпела крах, стал государственный переворот. Именно поэтому, по мнению Азарова, США теперь контролируют всю политику Украины.

Кроме того, бывший премьер-министр страны отметил, что украинские власти еще долго будут использовать тезис о «российской агрессии», так как они заложили в проект бюджета военный сбор до 2024 года.

Журналист из США Марк Эпископос в статье журнала National Interest оценил шансы Украины в случае военного столкновения с Россией. По его словам, у Киева отсутствуют вооружения, способные преодолеть сложную российскую противоракетную оборону.

Обозреватель отметил, что установленные в Крыму зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф» представляют серьезную опасность для украинских территорий, поскольку способны поражать цели на расстоянии 400 километров. В то же время российские истребители Су-35 нанесут значительный урон авиации противника и ключевой инфраструктуре при помощи ракет «воздух-земля» и управляемых бомб.

Кроме того, у Киева недостаточно танков, чтобы противостоять российским Т-90А и самоходным гаубицам 2С19 «Мста».

«Учитывая подавляющее превосходство России в воздухе и ее современную систему противоракетной обороны, украинская армия будет испытывать проблемы с тем, чтобы противостоять исходящей от этих систем угрозе», — заключил Эпископос.

Он подчеркнул, что любой конфликт не исключает международного вмешательства, способного изменить расстановку сил.

Подавляющее большинство украинцев считают, что конфликт в Донбассе по своей сути является войной между Россией и Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

По данным социологов, такого мнения придерживается 71 процент украинских граждан. Оно превалирует в западных регионах страны (91 процент) и снижается по мере движения к восточным областям (48 процентов). При этом 53,5 процента опрошенных уверены, что территориальный конфликт является следствием «российской агрессии» с использованием «местных боевиков».

Еще 15 процентов жителей воспринимают боевые действия как внутренний конфликт, где одну из сторон поддерживает Москва, а 13 процентов полагают, что на территории страны развернулось противостояние между Россией и Западом. При этом лишь семь процентов украинцев называют противостояние между Донецком, Луганском и Киевом исключительно гражданским конфликтом.