На Украине выпустят инструкцию на случай войны с Россией

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (ЦСКИБ) при Министерстве культуры Украины представил брошюру «В случае чрезвычайной ситуации или войны». Об этом пишет РИА Новости

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В ней собраны практические рекомендации на случай военной угрозы со стороны России

Руководитель ЦСКИБ Любовь Цибульская объяснила, что идея брошюры появилась после обострения ситуации на российско-украинской границе. По ее словам, инструкция расскажет о том, как подготовить свой дом, что делать во время обстрелов, как вести себя в информационном поле и противостоять дезинформации.

Цибульская отметила, что пособие будет напечатано в количестве 100 тысяч экземпляров, а также опубликовано в сети. Она подчеркнула, что в первую очередь брошюру будут распространять в юго-восточных областях Украины. Руководитель ведомства добавила, что документ будет переведен на русский, английский и крымскотатарский языки.

Планируется также подготовить пособие по освещению конфликта в Донбассе для журналистов.

В середине июня Вооруженные силы Украины стянули бронетехнику и вооружение в жилые районы рядом с линией разграничения в Донбассе. 11 июня ЛНР зафиксировала перемещение к линии соприкосновения десятков украинских танков Т-72Б и Т-64, а также самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» и 2С3 «Акация».