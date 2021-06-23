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«Говорит дело»: британцы оценили статью Путина для Die Zeit

News.ru
18 минут назад
Читатели Daily Mail прокомментировали статью президента России Владимира Путина для немецкой газеты Die Zeit, приуроченную к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Многие согласились с мнением российского лидера о том, что США и НАТО спровоцировали раскол в Европе.
Читатели отметили, что Запад сам разрушает себя изнутри. По их мнению, Германия, как и большинство европейцев, хочет прогнать с континента американцев.
Как странно, когда из всех мировых лидеров лишь Путин говорит дело, — отметил один из читателей.
Другие пользователи подчеркнули, что с момента своего появления США «почти всё время с кем-то воюют».
Всего 30 лет мира. А теперь скажите, кто после этого государство-изгой? —написал ещё один читатель.
Ранее статья Путина «Быть открытыми, несмотря на прошлое» вышла в издании Die Zeit в День памяти и скорби. В ней российский лидер отметил, что советский солдат пришёл на немецкую землю с благородной миссией освободителя. Политики ожидали, что окончание холодной войны будет общей победой для Европы. По словам Путина, процветание нашего общего континента возможно совместными усилиями всех стран, включая Россию, что показала послевоенная история большой Европы. Он считает, что общей целью является обеспечение континентальной безопасности без разделительных линий.
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