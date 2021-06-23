Другие пользователи подчеркнули, что с момента своего появления США «почти всё время с кем-то воюют».

Ранее статья Путина «Быть открытыми, несмотря на прошлое» вышла в издании Die Zeit в День памяти и скорби. В ней российский лидер отметил, что советский солдат пришёл на немецкую землю с благородной миссией освободителя. Политики ожидали, что окончание холодной войны будет общей победой для Европы. По словам Путина, процветание нашего общего континента возможно совместными усилиями всех стран, включая Россию, что показала послевоенная история большой Европы. Он считает, что общей целью является обеспечение континентальной безопасности без разделительных линий.