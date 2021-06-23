Обзор иноСМИ: новая катастрофа на Украине

Почему вымирает Украина

Член комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Виктория Вагнер считает, что « Украина вымирает, но не от ковида»: речь идет о настоящей «демографической катастрофе». Об этом она заявила в своем материале для NV.ua.

В прошлом году на Украине умерло на 323 тысячи человек больше, чем родилось. Страна установила свой личный антирекорд: там рождается только 48 детей на сто умерших. С начала 90-х годов прошлого века Украина имеет отрицательный прирост населения. Экономический кризис, конфликт в Донбассе и пандемия усугубили нежелание украинцев заводить детей и волну эмиграции молодежи. 2021 год может побить антирекорд 2020-го: за четыре месяца в стране умерло 242 671 человек, а родилось 89 025.

Филиппины: в тюрьму за отказ от прививки

Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил отправить в тюрьму людей, которые отказываются делать прививки от коронавируса, сообщает The Guardian. Страна борется с одной из самых мощных вспышек COVID-19 в Азии (1,3 миллиона случаев заболевания и 23 тысячи смертей).

«Вы выбираете: или вакцинация, или я отправлю вас в тюрьму. Не поймите меня неправильно, в этой стране кризис», - заявил президент в телеобращении.

К концу прошлой недели власти полностью вакцинировали 2,1 миллиона человек. Цель - сделать прививки 70 миллионам.

«Запад игнорирует геноцид в Нигерии»

Центральный регион Нигерии уже десять лет охвачен геноцидом: более 35 тысяч христиан были убиты, 23 тысячи - пропали без вести, разрушены 13 тысяч церквей и 1 500 христианских школ, более двух миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома. Как пишет Newsweek, в нападениях участвуют пастухи фулани, связанные с радикальными исламистами.

Правительство Нигерии, контролируемое мусульманами, отказывается называть это геноцидом. Власти объясняют происходящее «столкновениями между фермерами и пастухами», утверждая, что обе стороны агрессивны и готовы к борьбе. В материале Newsweek отмечается, что Запад игнорирует геноцид и рискует столкнуться с новыми волнами мигрантов.

От Украины утаили итоги встречи Путина и Байдена

Публицист Дмитрий Джангиров считает, что Киев не узнает, к каким договоренностям пришли президенты России и США по украинскому вопросу. У Киева, по его мнению, нет коммуникатора на высшем уровне ни с властями США, ни с РФ, пишут «Вести».

«В недавние времена Банковая могла точно знать, что имел в виду Путин благодаря Виктору Медведчуку. < > На американском направлении коммуникатора уровня Медведчука за последние семь лет не было, нет и не предвидится», - заявил публицист.

По его словам, Киеву остается только гадать, «насколько болезненным для Украины может оказаться возможный компромисс США и РФ».

Атеисты США объявили войну фразе «In God We Trust»

Группа атеистов обратилась в суд с требованием убрать фразу «In God We Trust» ( с англ. «Уповаем на бога», также используется на американской валюте) с официальных номерных знаков штата Миссисипи. Об этом сообщает New York Post.