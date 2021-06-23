«Моральная мобилизация»: «Левые» обвинили Германию в курсе на войну с Россией

Фото: Markus Schreiber/AP Markus Schreiber/AP

Материал, в котором сделано предположение о планах немецкого правительства по подготовке вступления в вооруженный конфликт с Россией, опубликовала газета Neues Deutschland. Автор приуроченной к 80-летию нападения Германии на Советский Союз статьи - депутат Бундестага от партии "Левые" Севим Дагделен.

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"Политика НАТО по наращиванию вооружений, эскалации по отношению к России и забвение правительством Германии истории, когда дело касается памяти о нападении на Советский Союз 80 лет назад, - это лишь две стороны одной медали", - уверена Дагделен.

По мнению политика, сейчас отношения между Германией и Россией "достигли дна": она отмечает, что не проходит и дня без требований новых антироссийских санкций из Берлина.

В то же время, со слов депутата, вместо дипломатического понимания немецкое правительство полагается на "беспрецедентное вооружение" и "открыто берет курс на подготовку к войне с Россией" с целью стать крупнейшей военной державой на континенте. На это указывает увеличение оборонного бюджета Германии до 85 млрд, что значительно больше, чем военные расходы России - 54 млрд, отмечает Дагделен.

Отметим, что в бюджете ФРГ на 2021 год траты на оборону составят 53,03 млрд. Это менее 2% от ВВП, которые США требуют от союзников по НАТО тратить на армию.

"Во время своего недавнего визита на Гуам министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила солдатам, собравшимся на военном корабле США "Чарльстон": "Мы бок о бок сражаемся за демократию, свободу и основанный на правилах порядок. В Европе враг - Россия", - обращает внимание депутат.

Любой же, кто призывает к борьбе с Москвой, не заинтересован в деэскалации конфликта, уверена Дагделен. Политик также приводит недавние слова депутата Бундестага от партии "Зеленые" Мануэля Заррацина о нереалистичности возможной войны с Россией, однако это, как подчеркивает депутат, не означает убедительного противодействия возможному вооруженному конфликту. Давлением на полярное мнение Дагделен называет то, что тех, кто не согласен со стабилизацией присутствия немецких военных в странах Балтии и их совместной с США отработкой передислокации на Восток, именуют "кремлевскими марионетками".

"Это с уверенностью можно рассматривать как часть моральной мобилизации и подготовку к войне", - считает Дагделен.

Комментируя статью Дагделен, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что "Левые" - одна "из самых внятных партий политических сил в современной Европе", регулярно вносящая здравые предложения.

"В данном случае тоже сложно не согласиться, хотя мы, конечно, не обнаружим в официальных документах ФРГ задач, связанных с проведением войны против России и с немедленной подготовкой к этому, но при этом Германия является одной из стран, входящих в блок НАТО, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Те витки конфронтации, которые следуют один за другим и которые инициируются Вашингтоном, а отчасти и Брюсселем, они создают крайне напряженную ситуацию, которая может приводить к резкому ухудшению отношений с непредсказуемыми последствиями. Поэтому предупреждение является очень важным и очень справедливым, на мой взгляд", — приводит слова парламентария RT.

Партия "Левые", в которой состоит Дагделен, выступает за демократический социализм, требует немедленного возвращения немецких войск из зарубежных миссий, выхода Германии из НАТО и коренных преобразований Евросоюза , параллельно критикуя политику нынешнего правительства в отношении России.

В частности, "Левые" настаивали, что в преддверии годовщины нападения на Советский Союз между Германией и Россией необходимо заключить договор о дружбе. Тем не менее большого влияния в Бундестаге "Левые" не имеют и никогда не входили в правящую коалицию. На последних федеральных выборах партия получила 9,2% голосов избирателей.