В Киеве пригрозили выдворить россиян из Крыма

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По словам телеведущего, ему очень жалко население Крыма, пострадавшее от произошедшего в регионе наводнения. Но не всех, а только тех, кто проживал там до того периода, как полуостров перешел под юрисдикцию России.

«Это наши люди, это украинцы, кроме тех, кто был завезен из России, а там многих уже позавозили. Но я могу пообещать: как завезли, так и вывезут», — отметил Гордон.

Также он добавил, что Украина «заберет это все назад».

При этом россиянам, которые приобретают в Крыму объекты недвижимости, Гордон пригрозил, что у них потом все будет отобрано, так как все это «ненадежно» и «нелегально».

Напомним, Крым стал частью России весной 2014 года по итогам всенародного референдума. Украина, Америка и некоторые государства Запада отказываются признавать результаты референдума.

Ранее появилась информация, что украинская актриса Любовь Титаренко раскритиковала реакцию секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны Алексея Данилова по поводу наводнения в Крыму.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что РФ не может не тревожить непрекращающееся наращивание военных возможностей и инфраструктуры НАТО рядом с границами страны.