В Киеве пригрозили выдворить россиян из Крыма

После возвращения Крыма Украине
с полуострова будут выдворены все россиян, перебравшиеся туда с материковой части государства. Такое заявление в эфире телеканала «Украина 24» сделал
журналист Дмитрий Гордон
.
По словам телеведущего, ему очень жалко население Крыма, пострадавшее от произошедшего в регионе наводнения. Но не всех, а только тех, кто проживал там до того периода, как полуостров перешел под юрисдикцию России.
«Это наши люди, это украинцы, кроме тех, кто был завезен из России, а там многих уже позавозили. Но я могу пообещать: как завезли, так и вывезут», — отметил Гордон.
Также он добавил, что Украина «заберет это все назад».
При этом россиянам, которые приобретают в Крыму объекты недвижимости, Гордон пригрозил, что у них потом все будет отобрано, так как все это «ненадежно» и «нелегально».
Напомним, Крым стал частью России весной 2014 года по итогам всенародного референдума. Украина, Америка и некоторые государства Запада отказываются признавать результаты референдума.
Ранее появилась информация, что украинская актриса Любовь Титаренко
раскритиковала реакцию секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны Алексея Данилова
по поводу наводнения в Крыму.
В свою очередь, президент России Владимир Путин
заявил, что РФ не может не тревожить непрекращающееся наращивание военных возможностей и инфраструктуры НАТО
рядом с границами страны.
По мнению главы государства, здравый смысл возьмет верх и Североатлантический альянс согласится конструктивно рассмотреть инициативы России по деэскалации напряженности.